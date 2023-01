Amphora devient l'éditeur officiel du Paris Saint-Germain

« Les supporters parisiens auront ainsi le plaisir de découvrir la vie du club et de ses joueurs, de se plonger dans l’identité 100 % Rouge & Bleu et d’en visiter les coulisses à travers des formats inédits et innovants », indique la maison. Pas tout à fait sur le même principe que ce que les Espagnols ont mis en place, mais une nouvelle d'envergure pour l'éditeur.

« Ils pourront voyager autrement dans l’univers du Paris Saint-Germain grâce à des récits captivants et des témoignages exclusifs de joueurs, d’entraîneurs et de personnalités ayant marqué le Club. Une fenêtre sur la richesse, la diversité et la singularité de l’histoire du Paris Saint-Germain. »

Structure spécialisée dans les publications autour du sport, Amphora propose depuis 1947 des livres techniques aussi bien que pédagogiques. Depuis 2020, elle a ajouté une corde à son arc, avec des Beaux livres, ainsi que deux labels : le label Bold pour des témoignages inspirants et positifs et le label Sixième(s) pour les ouvrages de littérature générale.

Renaud Dubois, Directeur général des Éditions Amphora, déclare : « Les Éditions Amphora et le Paris Saint-Germain nourrissent l’ambition de proposer ensemble de nombreux projets éditoriaux innovants, en lien avec la culture et l’éducation. Notre objectif, en nous appuyant sur notre expertise et l’image très forte du Paris Saint-Germain, est de repenser l’offre éditoriale pour éveiller le lecteur et le sensibiliser à des thématiques qui vont au-delà du strict cadre sportif. »

Pour Emmanuel Cherki, Responsable de l’identité de la marque Paris Saint-Germain, « la passion pour le Paris Saint-Germain s’étend bien au-delà des terrains. Le Club est l’étendard d’une culture tournée vers l’excellence, le partage, l’engagement et l’émotion. Sans jamais avoir renié son histoire, le Paris Saint-Germain est aujourd’hui une marque emblématique et désirable, le club de la nouvelle génération pour tous ceux qui aiment rêver. C’est cet ADN que nous souhaitons mettre en valeur avec notre éditeur officiel ».

