Cet Italien détient le Record du monde de livres réécrits à l'envers...

Michele Santelia, 63 ans, travaille comme comptable dans la ville de Campobasso (à une centaine de kilomètres au nord de Naples). Si de jour, il jongle avec les chiffres, de nuit, il tape sur un clavier. Loin de passer des heures à tenter de commenter des posts Facebook, il s’adonne sans vergogne à un passe-temps de folie.

Dans Tous les chats sont gris, Michele recopie des livres, sur son ordinateur, en usant de la méthode miroir de Léonard de Vinci. Autrement dit : il les reproduit à l’envers — de sorte qu’on ne peut les lire qu’avec un miroir. Et il compte dans son improbable bibliothèque 81 ouvrages ainsi dactylographiés.

Le record intrigue. La méthode devient effarante : Michele non seulement rédige à l’envers, se sert de quatre claviers différents, mais surtout, ne vérifie jamais son écran pour s’assurer que le texte est bon. De toute manière, les touches de ses claviers sont vierges : aucune lettre n’est visible.

Cerise sur le tiramisu, il multiplie les langues, pas forcément dotées d’un alphabet traditionnel : hiéroglyphes, hébreu ancien, chinois traditionnel, maya, étrusque, cunéiforme… jusqu’aux glyphes de l’indéchiffré manuscrit de Voynich.

Retour à une Babel de paix

À son actif, on trouve ainsi L’épopée de Gilgamesh, le Livre des morts égyptien, le Code d’Hammourabi, la Bible, ainsi que tous les textes de Leonard de Vinci (faciles : ils sont déjà à l’envers)… et le livre Guinness des records 2022.

Cette occupation a débuté en 1992 : il avait alors 30 ans et depuis, il exerce avec aisance cette capacité qu’il s’est découverte. « J’écris à l’envers, précisément pour défier un monde qui, paradoxalement, va à l’envers lui-même », explique-t-il aux responsables du Guinness des records.

Et d’ajouter : « Il y a des événements ignobles et insupportables ne devraient plus exister de nos jours. Mais dans certains pays dictatoriaux et totalitaires, on trouve encore d’odieux despotes qui, pour préserver leur pouvoir, tuent des personnes sans défense. Une lâcheté ! »

Du reste, Michele garde une certaine humilité : si dans sa discipline, les concurrents ne sont pas légion, cette présence dans le Guinness 2023 ne le défrise pas. Depuis 2007, il a créé le record, et chaque année, le dépasse, en augmentant le nombre de livres copiés avec cette méthode.

Les 81 ouvrages reproduits représentent 4,593 millions de mots et pour 1236 kg de livres — qui le dépassent de plusieurs têtes, une fois empilés. Il a d’ailleurs surnommé cet échafaudage de livres « la tour de Babel à l’envers ».

Et là encore, le clin d’œil a une certaine profondeur : si la Babel biblique, une fois détruite, a semé la confusion chez les hommes, qui parlent des langues distinctes, sa tour de livre est écrite dans les langues du monde entier. « C’est une allusion à un retour — comme opéré à rebours — vers un monde idyllique. Un lieu sans violences folles, idéologies trompeuses, crimes atroces, mal indicible, pouvoir absurde et jeux politiques. »

Écrivain, peut-être. Philosophe, assurément.

Crédits photo : Guinness World Records