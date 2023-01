Discipline, le grand retour de Dash Shaw

Dash Shaw, auteur prodige et prolifique n’avait rien publié depuis 6 ans, plus exactement depuis l’album Cosplayers, seul ouvrage quelque peu décevant parmi une bibliographie riche et expérimentale. Entre-temps, le dessinateur n’a pas chômé en s’investissant dans l’animation, réalisant des courts métrages pour des groupes de musique (Sigur Ros par exemple) et deux longs métrages, My Entire High School Sinking Into The Sea, et Cryptozoo.

Il revient donc à l’image imprimée avec un travail radicalement différent de ses précédents (sans pour autant se porter en rupture) dans son rapport à l’Histoire et dans le développement d’une épure graphique.

La réalisation de cet album a débuté en 2014 lors d’une résidence d’un an passé à la bibliothèque publique de New-York où l’auteur découvrit, entre autres documents, l’ouvrage The Fighting Quakers d’A.J.H. Duganne publié en 1866 qui retrace la correspondance d’une mère quakers et de ses deux fils engagés dans le conflit.

Reprenant directement une partie de ces textes et empruntant des situations observées dans d’autres archives, le dessinateur commença par tisser une toile narrative qui, progressivement, échappa aux objectifs pédagogiques initiaux pour aborder une forme plus lyrique. Ainsi, bien qu’extrêmement documenté, Discipline déploie une grande sensibilité, approchant le récit historique par le biais poétique et philosophique.

L’écriture aménage une certaine langueur qui laisse toute sa place à l’affect : l’auteur se concentre davantage sur les sentiments des personnages que sur la retranscription détaillée de faits historiques. On pense souvent à La ligne Rouge de Terrence Mallick dans la capacité de l’auteur à détourner le regard de l’évidence et de la barbarie pour se focaliser sur l’humain : observer celui qui observe la violence plutôt que la violence elle-même.

L’analogie ne s’arrête cependant pas en si bon chemin : dans le long métrage, le cinéaste opposait le personnage principal, symbole de l’innocence associé à la non-violence naturelle des peuples océaniens (« homme sauvage » rousseauiste), à la déshumanisation de l’armée et à la sauvagerie de la guerre, ce que l’on retrouve avec Charles Cox, ayant grandi dans une communauté non-violente, qui découvre les carnages des champs de bataille.

Ce parcours initiatique nourrie d’interrogations se meut rapidement en véritable descente aux enfers pour le jeune garçon dont les lettres traduisent le désarroi. L’écriture de Dash Shaw se révèle, comme à son habitude, d’une grande finesse et d’une grande sensibilité. L’approche épistolaire introduit immédiatement le lecteur dans les tourments du personnage camouflés sous une certaine distance : nous ne lisons pas ce qu’il pense mais ce qu’il choisit de raconter à sa sœur. Cette médiation rend cette histoire d’autant plus émouvante.

L’écriture manuscrite et la délicatesse de la plume participent pleinement à cette élégance énonciative. Si l’auteur nous avait habitués à un trait de contour très marqué souvent assorti d’expérimentations chromatiques jouant sur les textures et débordant largement les formes, comme se répandant sur une couche parallèle, il adopte ici une ligne gracile qui donne à voir l’hésitation, la beauté plastique des tâtonnements de l’esprit comme les tremblements de la main.

Explorant la musique du papier, Dash Shaw laisse beaucoup de place au blanc comme aux silences. Et dans ces planches évidées de cases, le dessin respire et les images s’agencent pour que surgisse une danse intellectuelle entre l’immanent et l’évanescent ; ce qui habite le papier, que l’encre révèle et que l’esprit poursuit.

Chaque album de Dash Shaw propose une expérience de lecture unique qui reste en tête par la réussite artistique qu’il propose malgré des expérimentations graphiques et narratives audacieuses. Bien que semblant plus en maîtrise par l’ambition documentaire qui l’a vue naître, cette œuvre s’inscrit pleinement dans cette attraction vers le sensible par des explorations énonciatives innovantes. Discipline est un album accompli, magnifique, extrêmement touchant.

