L'édition indépendante est-elle soluble dans la pandémie ?

Avec la fermeture des librairies, à ce moment-là jugées « commerces non-essentiels » et l’annulation des manifestations littéraires, c’est toute la chaine du livre qui cessait de respirer.

Peu à peu, la mise en place des systèmes de click and collect a autorisé les lecteurs à réserver et retirer leurs commandes au seuil des librairies. Ce système, associé à la vente en ligne, l’expédition des commandes et la mobilisation exceptionnelle des lecteurs pour les librairies, auraient dû nous réjouir. Las, les commandes concernaient essentiellement les blockbusters. Et les éditeurs indépendants ont recommencé à se faire du souci...

Comment exister quand on est invisible ? Comment trouver son public si le libraire ne parle pas de nous et si les lecteurs ignorent notre existence ? Les éditions indépendantes n’avaient pas le choix, il fallait se réunir, réfléchir ensemble au moyen de devenir visibles, affirmer avec force la nécessité de la bibliodiversité : Créer la Fédération des Éditions Indépendantes, comme un geste joyeux de dignité et de solidarité professionnelle et humaine.

Deux ans plus tard, on se dit que le combat en faveur d’une reconnaissance du public est à peine entamé. Mais il est beau ! Et il promet !

La Fédération des Éditions Indépendantes organise ainsi ces 2 et 3 février les premières Assises nationales de l'édition indépendante. ActuaLitté sera partenaire de l'événement.

Illustration : Urbs