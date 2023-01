14 000 lettres à l'écrivain Leonardo Sciascia cataloguées en Sicile 

Les filles de Sciascia, Laura et Anna Maria, ont officiellement fait don des lettres par un acte notarié. Elles ont aussi transmis le patrimoine culturel (principalement des collections de livres et de journaux) de leur père, qui avait été confié à la Fondation pour être conservé.

Il s’agit d’un véritable trésor pour tous les spécialistes de l’auteur sicilien, publié en France par diverses maisons d’édition, dont Flammarion, Denoël et Fayard. Non seulement des lecteurs, mais aussi d’importantes personnalités du monde culturel et artistique italien ont écrit à Leonardo Sciascia, comme les écrivains Italo Calvino, Gesualdo Bufalino, Salvatore Quasimodo et Pier Paolo Pasolini, le réalisateur Franco Rosi et les peintres Renato Guttuso et Piero Guccione.

La correspondance : des hommes politiques aux détenus

Dans la correspondance, on trouve aussi des échanges avec des personnalités politiques. Après une expérience au Parti communiste italien, l’écrivain avait été député au Parlement italien sous la bannière du Parti radical italien entre 1979 et 1983.

Linda Graci, qui travaille depuis 12 ans à la Fondation Sciascia comme archiviste, raconte à La Repubblica : « Ce qui me frappe, c’est que tout le monde lui écrivait. Il y a tant de lettres, à l’époque où il militait au sein du Parti radical, de prisonniers lui demandant de porter le débat public sur leurs conditions. Et ceux des ouvriers qui, pendant les luttes, ont invoqué son aide. Et puis de nombreux lecteurs qui lui ont envoyé des messages d’appréciation ou de critique. […] Sciascia était considéré comme un interlocuteur et souvent comme quelqu’un qui pouvait donner une voix à ceux qui n’en avaient pas ».

Par ailleurs, de nombreuses lettres ont été envoyées par les traducteurs de l’ouvrage de Leonardo Sciascia pour demander des éclaircissements sur des questions linguistiques. Beaucoup de ces lettres sont connues, mais beaucoup d’autres sont inédites et pourraient être finalement étudiées et publiées.

