Les liseuses de Vivlio, désormais reconditionnées

Fondée à Lyon en 2011, Vivlio met à la disposition des libraires et des éditeurs un écosystème de lecture sur tous les appareils numériques. Elle propose plus d’un million de références dans sa e-librairie et offre une alternative aux géants du e-commerce.

5 modèles de devices Vivlio reconditionnés sont proposés sur le site de Cultura, une autre des fililales de la holding Sodival. Ces outils permettent de s’équiper, à partir de 74,90€, pour la lecture numérique.

Les appareils sont révisés et testés par la plateforme iFixit, spécialisée dans le reconditionnement et basée en Europe. Des pièces neuves ou d’occasion remplacent celles défectueuses des objets. Vivlio offre ainsi une deuxième vie à ses lecteurs ebook, les incitant à adopter une démarche plus responsable.

“Chez Vivlio, nous sommes sensibles à la limitation du gâchis électronique et de l’impact environnemental en général. Nous sommes donc très heureux de pouvoir enfin proposer une gamme de liseuses reconditionnées. Choisir un appareil reconditionné est un acte bon pour la planète et pour votre portefeuille, et nous sommes ravis de pouvoir offrir cette opportunité à nos clients. Parce que s'équiper de liseuses complètement reconditionnées est un geste économique et écologiste, sans compromis sur la qualité de votre appareil de lecture !”

Lucile Margot, Responsable Communication de Vivlio

D'après le dernier baromètre annuel du reconditionné, mené en 2022 par l'Ifop (Institut français d'opinion publique) et la marque Smaart, 62 % des Français ont acheté ou ont déclaré vouloir passer à un smartphone reconditionné.

Puisque Vivlio est propriétaire depuis 2022 du fabricant de liseuses Booken, il est probable qu’une approche similaire soit prochainement mise en oeuvre pour les appareils de la marque.

