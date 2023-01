L'Escale du livre de Bordeaux révèle les premiers noms des auteurs invités

En ouverture du printemps culturel bordelais qui se tiendra du 31 mars au 2 avril 2023, L'Escale du livre accueillera plus d’une centaine d’auteurs et illustrateurs français et étrangers. Mais aussi des débats, lectures, rencontres, ateliers, performances et spectacles, des créations inédites, des rendez-vous pour la jeunesse et un village littéraire réunissant 13 librairies indépendantes, 60 maisons d’édition et 200 éditeurs. Plus de 18.000 visiteurs sont attendus.

Dispositif 2023 : retour du Hall Vitez parmi les espaces du village littéraire

Les littératures générale, graphique et jeunesse seront à l'honneur au quartier Sainte-Croix dans les différents pôles culturels (TnBA, Atelier du Conservatoire, IUT Bordeaux-Montaigne, Marché des Douves). Ils encerclent la place Renaudel sur laquelle auront lieu des spectacles. Le village littéraire sera scindé en deux lieux : le Square Dom Bedos (espace éphémère) et le Hall Vitez du Conservatoire, à nouveau intégré au dispositif pour limiter l’impact des aléas climatiques subis en 2022.

Aperçu de la programmation 2023 (en cours) :

" En 2023, nous fêtons des anniversaires symboliques de beaux parcours qui ont fidèlement croisé celui de l’Escale du livre : celui de P.O.L (40 ans), dont les choix éditoriaux - de la littérature expérimentale au roman plus traditionnel - s'accordent bien avec l'éclectisme de notre programmation ...celui des Éditions de la Cerise (20 ans), audacieux laboratoire graphique, maison représentative de notre attachement aux éditeurs de notre région ...celui des Éditions de l'Arbre Vengeur (20 ans) spécialisées notamment dans des rééditions ou la publication d'inédits d'auteurs disparus ...celui de N'a qu'1 œil (20 ans), aux propositions éditoriales uniques et insolites... et celui de Sarbacane (20 ans), qui ne cesse de faire bouger les lignes avec un catalogue varié, à la portée de toutes les générations. L'Escale du livre est également, depuis l'origine, engagée aux côtés des librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine, raison pour laquelle, saluant la création à Bordeaux de Manga Kat, le Salon accueille désormais l'univers du manga parmi les genres littéraires qu'il défend. Nous poursuivons notre objectif, contribuer au maintien d’une diversité éditoriale et culturelle, en proposant une programmation vivante et accessible."

Pierre Mazet, président de l'Escale du livre

Les auteurs invités

Kaouther Adimi, Au vent mauvais, Prix Roman des étudiants France Culture-Télérama (Collection Fiction & Cie aux éditions Seuil)

Brigitte Giraud, Vivre vite, Prix Goncourt 2022 (Flammarion)

Jean-François Kahn, L’encyclopédie subversive (Plon)

Mathieu Lindon, Une archive (P.O.L)

Guillaume Meurice, Le Fin Mot de l’histoire : 201 expressions pour épater la galerie (Flammarion)

Véronique Ovaldé, Fille en colère sur un banc de pierre (Albin-Michel)

Le festival verra également le retour du dessinateur Killoffer pour une lecture dessinée en duo avec Éric Chevillard, une lecture musicale d’extraits du Livre de l’intranquillité de Fernando Pessoa avec Frédéric Pierrot (acteur remarqué notamment dans la série française En thérapie) et deux musiciens.

Fidélités et solidarités

L’Escale du Livre poursuit son partenariat avec La Maison de la poésie de Bordeaux, mais également avec SOS Méditerranée et le collectif bordelais Bienvenue, autour de l’ouvrage SOS Méditerranée signé par dix-sept auteurs contemporains (Folio).

Le programme sera prochainement en ligne sur le site de l'événement.

Crédits photo : © Escale du livre / Pierr Planchenault

