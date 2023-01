Les éditeurs indépendants... dépendants des GAFAM ?

Nous pouvons par contre étudier nos dépendances afin qu'elles soient choisies, temporaires, non-exclusives, aussi saines et justes que possible…



L'essor du numérique a beaucoup apporté au développement de l'édition indépendante ces 25 dernières années : pouvoir numériser l'ensemble des documents et mettre en page sans passer par un intermédiaire, être à même d'interagir avec une large communauté de lecteurs et lectrices, vendre directement et de façon encore plus simple via une plateforme…



Et petit à petit, nous nous retrouvons pieds et poings liés avec notre ordinateur, quelques logiciels et 3 réseaux sociaux pour parler de nos livres. Petit à petit nous nous rendons compte que la santé de notre activité dépend de quelques géants du logiciel.



Est-il possible de faire autrement sans perdre en souplesse et en efficacité ? Est-ce que les logiciels libres et les réseaux sociaux décentralisés seraient une option ? Pouvons-nous prendre le risque d'explorer d'autres dépendances, moins toxiques ?

La Fédération des Éditions Indépendantes organise ainsi ces 2 et 3 février les premières Assises nationales de l'édition indépendante. ActuaLitté sera partenaire de l'événement.

Illustration : Urbs