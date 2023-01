Houellebecq et les musulmans : incitation à la haine ou désamour ?

Mohammed Moussaoui, président de l’association UMF (anciennement Union des organisations islamiques de France) assure donc avoir mandaté l’avocat Me Najwa El Haite. Celui-ci procédera à un dépôt de plainte visant tout à la fois Michel Houellebecq, Michel Onfray et la publication dont il est cocréateur, Front populaire. Cela au motif d’injure publique et « provocation à la discrimination raciale et religieuse ».

Rectificatif et erratum

Ces motifs diffèrent de ceux qu'invoquait la Grande Mosquée pour son action, fin décembre. L’organisme avançait une « provocation à la haine contre les musulmans », en réaction à la parution d’un entretien entre le romancier et le philosophe. Le premier y assurait : « Le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n’est pas que les musulmans s’assimilent, mais qu’ils cessent de les voler et de les agresser. Ou bien, autre solution qu’ils s’en aillent. »

Revenu sur ses propos, au terme d’une conciliation menée par le grand rabbin Haïm Korsia, l’écrivain apaisait les tensions par un mea culpa circonstancié. Et la plainte de disparaître. L’auteur des Particules élémentaires reconnaissait : « Je suis profondément attaché au texte et je veux bien reconnaître que les paragraphes concernés sont ambigus. Je les remplacerai donc, dans l’édition à venir, par des paragraphes explicitant mieux mon propos, et qui, je l’espère, ne heurteront pas les musulmans. »

Pas assez pour l’UMF : le correctif « n’est malheureusement pas de nature à dissiper les inquiétudes des musulmans de France profondément choqués par la violence des mots proférés à leur encontre ». Il ne s’agirait donc pas de modifier les paragraphes en question, mais de « suspendre leur diffusion ». De fait, les remplacer « ne protège pas les musulmans de leurs conséquences ».

Prendre ses responsabilités

Dans ce combat, précisons que l’UMF n’est pas seule : le Conseil français du culte musulman, au terme de son Assemblée générale du 8 janvier, soutenait unanimement le projet d’une plainte. Et d’avancer les mêmes raisons que celles poussées par l’UMF.

« Face à cette nouvelle épreuve, le CFCM appelle les musulmans de France à faire confiance en la justice de notre pays et aux valeurs de paix et de respect qui animent l’immense majorité de nos concitoyens », assure l’association, citée par Saphir News. « Il est temps que chacun prenne ses responsabilités pour que ceux qui cherchent à diviser les Français, à alimenter les haines et à souffler sur les braises soient jugés et condamnés. »

Seront ciblés les deux hommes ainsi que la revue – bien que la plainte n’ait pas encore été déposée.

Si le CFCM devait être officiellement dissous, le 5 février 2022 — Mohammed Moussaoui en occupait la présidence jusqu’au 20 janvier, tout en présidant l’UMF —, l’association brandit un renouveau. Originellement conçue comme un interlocuteur représentatif pour l’État, elle envisagerait une réforme interne, à tous niveaux de ses instances pour rejaillir.

Si, de son côté, l’UMF assure agir en toute indépendance du CFCM, elle souligne : « Tout en recourant à la justice, l’UMF réaffirme avec force son attachement profond à la liberté d’expression et sa condamnation ferme de tout acte ou parole de violence à l’encontre notamment des personnes physiques ou morales mises en cause dans cette affaire. »

