La Librairie Francophone termine l'année 2022 en record

Avec près de 800.000 auditeurs uniquement en France, sans compter la rediffusion à 1h et les podcasts, « le programme est N°1 en France très loin devant la concurrence sur tous les critères, avec une PDA de 12 points en tête avec au moins le double des radios concurrentes le samedi à 14h », a déclaré le présentateur Emmanuel Khérad, dans un communiqué

Et d’ajouter : « La Librairie Francophone est toujours l’émission “livres” N°1 en France Radios et Télés confondues, et ce depuis plusieurs années. C’est unique dans le paysage audiovisuel français avec cette longévité. »

Enfin, il conclut : « Merci à tous pour votre collaboration et votre bienveillance. Nous partageons ensemble des valeurs et la promotion de la culture francophone à travers le monde depuis plus de 17 ans désormais. C’est une fierté et un honneur de vous avoir à nos côtés.

Nous allons défendre encore et toujours les librairies indépendantes avec des actions en 2023 et dans les mois à venir, sur le long terme. On compte sur vous. Nous resterons fidèles à nos engagements, déterminés et indéfectibles. »

Crédits photo : bzkbbg (CC BY-SA 2.0)

