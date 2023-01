Ce relieur efface Rowling des livres Harry Potter et les revend

Sur le site qui propose ce service, il est expliqué : « Envoyez vos copies personnelles pour qu’elles soient reliées, restaurées et dé-Rowlingées. »

1100 € pour l’ensemble complet

Sensitivequeer sur TikTok, Flom habite Toronto : il souhaite créer un « espace sûr » pour les fans, après les commentaires de J.K. Rowling sur les personnes transgenres. Le relieur arrache des couvertures et les pages de copyright portant mentions de la créatrice de Harry Potter, avant d'y substituer ses illustrations.

Sa pratique « est en grande partie conceptuelle, explorant des thèmes autour de l’identité, de la mémoire et de la masculinité trans. Je relie aussi occasionnellement des livres de Harry Potter ». Les ouvrages transformés sont vendus plus de 1100 € pour l’ensemble complet, ou plus de 155 € pour un exemplaire individuel, révèle GBN.

Laur Flom.



Laur Flom a assuré que 10 % du prix de chaque vente étaient reversés à des associations luttant pour les droits des personnes transgenres au Canada et aux États-Unis.

À travers cette initiative, se pose également la question de la légalité. Les débats sont enflammés sur le sujet, entre les internautes qui considèrent qu’il n’y a rien de mal à ce qu’il fait, et un autre qui s'interroge : « Je suis presque sûr que le livre serait jugé comme volé… »

Ron Coleman, associé du Dhillon Law Group à New York. Interrogés par Fox News, explique : « Il existe une conception dans la loi (en Amérique du Nord) sur le droit d’auteur appelée la doctrine de la première vente. » Dans son principe, « lorsque vous achetez quelque chose qui est protégé par le droit d’auteur, c’est à vous », continue-t-il. Cela relèverait alors du “fair use”, ajoute-t-il encore, s’il s'inscrit dans « une approche artistique ».

En effet, le ministère américain de la Justice décrit la doctrine de la première vente comme suit : « Codifiée au 17 U.S.C. § 109, elle prévoit qu’un individu qui achète sciemment une copie d’une œuvre protégée par le titulaire du droit d’auteur reçoit le droit de vendre, afficher ou autrement disposer de cette copie particulière, nonobstant les intérêts du titulaire du droit d’auteur. »

Le même principe se retrouve partout dans le monde : on parle au niveau européen d'épuisement des droits, un principe juridique qui autorise, entre autres, l'acheteur d'un livre à le revendre d'occasion. On considère que le client possède l'objet et toute liberté d'usage après son achat.

Rowling, internet et les trolls

Coleman nuance : « Vous n’êtes pas libre d’en faire ce qu’on appelle une œuvre dérivée — en d’autres termes, vous ne pouvez pas prendre le livre de quelqu’un d’autre, le couper et le coller, déplacer des choses, changer des caractéristiques et le vendre comme votre propre livre. » Ce n'est d'ailleurs pas de ce qui se passe : Flom ne modifie en rien le contenu, pas plus qu'il ne s'en approprie la création.

J.K. Rowling semble aujourd’hui faire, de son côté, plus parler d’elle pour les accusations de transphobie, qui se multiplient à mesure que les affaires s’accumulent, que pour son travail de romancière... Situation épineuse dont il est question dans son dernier livre, The Ink Black Heart.

Loin de la fantaisie et de l’imaginaire de l’univers du petit sorcier à la cicatrice, le prochain texte de J.K.Rowling s’inscrit dans sa série de récits policiers, Les Enquêtes de Cormoran Strike. Elle les rédige sous le pseudonyme de Robert Galbraith, et sont publiés chez Grasset en France dans une traduction de Florianne Vidal. Pour ce nouveau volet, l’une des intrigues semble inspirée des mésaventures de l’auteure en ligne.

Elle y introduit le personnage d’Edie Ledwell qui crée des dessins animés populaires sur YouTube. Suite à un épisode comprenant un ver hermaphrodite, elle se fait vivement taxer de racisme et de transphobie par ses propres fans, ainsi que par de petits plaisantins d’internet, les trolls.

En 2020, le cinquième tome des Enquêtes de Cormoran Strike mettait en scène un tueur en série travesti, Dennis Creed. Une critique du Telegraph avait alors, ironiquement écrit : « On se demande ce que les critiques de la position de Rowling sur les questions trans feront d’un livre dont la morale semble être : ne faites jamais confiance à un homme en robe... »

En décembre dernier, l’auteure a aussi fondé un service de soutien pour aider à répondre à un « besoin non satisfait » pour les femmes qui ont subi des violences sexuelles, Beira’s Place, à Édimbourg.