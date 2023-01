HarperCollins : après deux mois de grève, nouvelle action des salariés

Des salariés du groupe HarperCollins prévoient une action publique le 18 janvier prochain, pour rendre visible une mobilisation qui dure depuis deux mois. Le 10 novembre 2022, une partie de la force de travail de la maison d'édition s'est mise en grève, déplorant des négociations au point mort avec la direction.

Ces dernières, commencées en décembre 2021, portent sur plusieurs points, dont les principaux restent une hausse des salaires, des prestations portant sur le congé familial, mais aussi une diversification plus importante du personnel et une protection syndicale renforcée.

Depuis le mois d'avril 2022, les employés syndiqués de HarperCollins travaillent sans contrat, puisque les négociations collectives n'ont pas permis de renouveler la convention collective. Ils restent toutefois salariés de la maison, et cette dernière ne peut pas apporter de modifications unilatérales aux conditions de travail ou à la rémunération.

Ce statut « sans contrat » permet aux syndicats de déclencher des grèves sans préavis, tout en limitant les possibilités de rétorsion de l'employeur.

Nouveau piquet de grève

Après plusieurs actions très visibles, les 20 juillet, 10 novembre, 15 novembre et 16 décembre 2022, un nouveau piquet de grève est programmé le 18 janvier, annonce le Local 2110 du syndicat United Auto Workers dans un communiqué. L'absence de nouvelles négociations a motivé cette troisième manifestation publique, qui se déroulera à Manhattan, devant le siège de News Corp, maison-mère de HarperCollins.

« La société a mis en place une politique de retour au bureau cette semaine », explique Laura Harshberger, éditrice senior dans le département jeunesse et porte-parole du syndicat. « Chaque jour, les responsables traversent le piquet de grève, plusieurs fois par jour, même, en faisant comme si de rien n'était, comme si rien n'avait changé dans les bureaux. »

Après deux mois de grève, le Local 2110 dénonce le mutisme de HarperCollins, ainsi que le possible recrutement de travailleurs en intérim pour remplacer les grévistes. « Nous savons que notre grève met à rude épreuve l'entreprise. Les livres sont repoussés et n'ont parfois pas l'attention dont ils ont besoin. C'est triste, lorsque l'on sait combien les employés de HarperCollins sont investis dans leur travail, pour son succès et sa réputation. La direction de HarperCollins préfère tout risquer plutôt que de proposer une offre décente », poursuit Harshberger.

De jeunes auteurs ont manifesté leur soutien aux grévistes, risquant leur contrat d'édition : « Je ne veux pas que l'édition reste un secteur où seuls ceux et celles qui ont des moyens peuvent travailler », affirme ainsi Kasey LeBlanc, qui doit publier un roman chez HarperCollins en 2024. L'autrice Sarah Ruiz-Grossman, pour sa part, a donné à la caisse de grève, même si l'édition de son livre n'a pas été retardée par le mouvement.

« Quand vous signez, en tant qu'auteur, pour travailler avec Harper, vous vous engagez pour un travail réalisé par des professionnels investis, syndiqués, qui sont payés justement et considérés pour leur travail », souligne la jeune autrice, dont la parution du livre est prévue pour 2024 également.

Partage des richesses

En décembre dernier, quelques jours avant la nouvelle manifestation, Brian Murray, le PDG de HarperCollins, avait fait parvenir une réponse aux écrivains et agents soutenant le mouvement de grève et les travailleurs. Selon lui, le groupe procure « six semaines et demie de congés payés à tous les employés à temps plein, augmentant avec l’ancienneté, quatre semaines de télétravail libre, des heures supplémentaires pour les plus qualifiés, et d'avantages de mesures pour le bien-être général des salariés ».

HarperCollins aurait également « augmenté les salaires de base de 25 % sur environ trois ans » et proposerait les montants de départ parmi les plus élevés du secteur. Murray avait copieusement critiqué l'action syndicale, soulignant que les salariés devraient payer des cotisations « substantielles » à l'UAW.

Les dires du PDG, rémunéré a minima plus de 400.000 $ par an (hors primes et bonus), sont placés face aux informations relatives aux salaires partagées par des employés américains du secteur de l'édition. Les 110 montants, chez HarperCollins, s'échelonnent de 45.000 à 65.000 $ annuels, permettant difficilement de vivre à New York. Selon le calculateur du Massachusetts Institute of Technology, un adulte seul doit en effet toucher une rémunération de 53.000 $ annuels pour atteindre le minimum vital nécessaire dans la ville, rappelle Prism.

D'après le syndicat, les salariées de la maison gagnent en moyenne 55.000 $ par an, avec des payes minimums de 45.000 $. Parmi les demandes salariales, relever ce minimum à 50.000 $ annuels.

Les revendications des employés sur les rémunérations s'expliquent aussi par les résultats de HarperCollins. Le chiffre d'affaires de ce dernier représente environ 16 % de celui de News Corp, estimé à 306 millions $ en 2022, en hausse de 1 % par rapport à 2021. Si la courbe des résultats n'a plus rien à voir avec celle de 2021, où ceux-ci avaient bondi, favorisée par la crise du Covid, les salariés pointent des fruits de leur travail insuffisamment partagés.

Le mouvement pourrait prendre un tour politique : le 30 décembre dernier, plusieurs sénateurs démocrates de l'État de New York ont fait parvenir un courrier à Brian Murray (accessible en fin d'article), lui intimant de rouvrir les négociations. « L'amour de la littérature ne devrait pas être conditionné à un salaire minimum », soulignent les signataires.

