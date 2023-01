Au Diable Vauvert crée la collection Nouvelles Lunes

Tout a débuté avec une newsletter — sept ont déjà été diffusées, et restent consultables à cette adresse. Autant de textes qui sonnent comme des manifestes, présentant le projet autant que ses origines.

Et, dès les premières lignes, on comprend que Nouvelles Lunes sortait du lot : « À partir du 20 mars 2023, un texte court vous sera envoyé gratuitement à la nouvelle lune sur votre boîte mail. Fiction, pamphlet, poème, essai, récit… seront disponibles à prix libre. Le programme est presque calé pour la première année. »

Une approche qui laissait entendre un plus large projet. Ainsi, pour le lancement de la collection, l’éditeur proposera la réédition d’un texte de la figure incontournable de l’écoféminisme, Françoise d’Eaubonne : Le sexocide des sorcières.

“Burn her !“

Du XVe au XVIIe siècle, l’Europe chrétienne (catholique comme protestante) fut prise d’une brusque frénésie contre la sorcellerie. Des dizaines de milliers de personnes, accusées à tort ou à raison de pratiques démoniaques, furent torturées avant de se retrouver dans les flammes des bûchers. La quasi-totalité des victimes furent des femmes.

Ce ne peut être l’effet du hasard.

Dans ce pamphlet paru en 1999, Françoise d’Eaubonne dénonce la chasse aux sorcières et montre, vingt ans avant Mona Chollet, qu’elle est une guerre misogyne contre les femmes. Elle invente, en passant, le mot sexocide, comme elle a inventé les mots phallocrate et écoféminisme.

Salve violente contre une misogynie inscrite dans l’histoire, cet essai frappe par son caractère visionnaire. La préface de Taous Merakchi l’éclaire d’un jour nouveau : sorcière moderne, volcanique et provocatrice, la jeune écrivaine emprunte le chemin ouvert par Françoise d’Eaubonne pour se réapproprier sa puissance féminine et féministe.

On redécouvrira l'émission l'émission de Blast sur l'autrice :

Autrice, théoricienne et activiste, Françoise d’Eaubonne (1920-2005) a publié plus d’une centaine de livres (poèmes, romans, science-fiction, essais, biographies…) entre 1942 et 2003. Militante féministe libertaire, elle cofonde le Mouvement de libération des femmes (MLF) et du front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR) et pose les jalons de l’écoféminisme en France dans les années 1970.

