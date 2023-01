Des enquêtes de Mediapart publiées par les éditions du Seuil

La maison d’édition Seuil a annoncé l’inauguration de la collection « Enquête de sens » au mois de mai prochain. Le premier titre à paraître sera La Haine ordinaire, sous la direction de la journaliste Mathilde Mathieu. L’ouvrage « racontera ce que le racisme, l’islamophobie et l’antisémitisme, alimentés par de plus en plus de médias et d’hommes politiques, font aux personnes vivant en France ».

Un communiqué de la maison explique que le texte sera composé d’une dizaine de récits redonnant une voix à ceux qui subissent ces discriminations tout en restant le plus souvent invisibilisés. Le tout sera complété par des entretiens avec des spécialistes afin de donner des pistes pour la déconstruction des mécaniques racistes.

Dans un second temps, au mois de juin, le média fêtera ses 15 ans d’existence. Pour l’occasion, il a annoncé la parution de 15 grandes enquêtes de Mediapart. La liste de ces enquêtes est soumise à un vote des internautes, et ce dès le 12 janvier.

Le média a construit sa réputation sur la révélation d’informations inédites, puis sur le sérieux et la profondeur de ses enquêtes et de ses reportages. Fort de ses 15 années d’existence, son nombre d’abonnées dépassant les 200.000 en fait à l’heure actuelle le 3e journal généraliste le plus lu en France, selon les chiffres avancés par le communiqué.

« Certaines investigations emblématiques, découpées en de multiples épisodes, étalés parfois sur plusieurs années, méritent d’être approfondies. C’est l’ambition de cette collection », explique la structure dans un communiqué. Tout en appuyant sur le fait que les ouvrages n’auront pas comme unique vocation de dénoncer, mais également d’expliquer, de proposer et de mettre en perspective.

Pour Hugues Jallon, président de la maison d’édition du Seuil, « cette nouvelle collection prend tout son sens dans le catalogue de la maison, tant en documents qu’en sciences humaines. Je me réjouis de cette collaboration à venir : enquêter sur le monde pour le transformer est une ambition que les Éditions du Seuil portent depuis leur création », affirme-t-il.

De son côté, Mediapart se réjouit de cette initiative commune. Célébrant l’entrée du journal dans le monde de l’édition, le média s’affirme derrière des thèmes comme « la lutte contre la corruption, contre les inégalités, contre les violences sexuelles, les discriminations, le dérèglement climatique ».

À LIRE: La revue XXI ouvre sa maison d'édition

Rappelons que Mediapart est déjà derrière la publication de La Revue du Crieur, sous-titrée « Enquêtes sur la culture et les idées », coéditée avec les Éditions de la Découverte au rythme de trois numéros par an. Le titre, fondé par Hugues Jallon et Edwy Plenel, président et cofondateur de Mediapart, existe depuis 2015.

Depuis des années, Mediapart et La Revue dessinée font également régulièrement équipe notamment pour la publication de hors-séries.

Crédits photo : Esther Vargas (CC BY-SA 2.0)