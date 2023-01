Lost Lad London : frissons et mystères dans la grisaille londonienne  

Al étudie à Londres, en colocation avec son camarade de promotion Callum qui le paie pour lui écrire ses devoirs. Al est assez solitaire, ne veut pas dépendre de ses parents adoptifs et aime passer du temps seul. Lorsque le maire de Londres est brusquement assassiné dans le métro, Callum fait remarquer à Al qu’il était lui aussi dans le métro au même moment.

Quand ce dernier découvre un couteau sanglant dans la poche de son blouson, l'angoisse monte…

Est-il victime d’amnésie ou d’une terrible machination ? Et Callum est-il vraiment innocent dans toute cette affaire ? Pris dans un engrenage qui le dépasse, Al est déboussolé. Sa route va alors croiser celle d’Ellis, un enquêteur proche de la retraite tiraillé par son passé. Les deux hommes vont tenter de faire eux-mêmes la lumière sur le mystère de l’assassinat du maire, s’ils ne s’y brûlent pas les doigts…

Le mystère s’épaissit

Lost Lad London est un manga policier, avec une trame qui s’élabore comme celle d’un roman d’enquête. Malgré un rythme calme et tranquille, l’atmosphère y est inquiétante. Progressivement, on comprend que le mystère implique le passé des personnages et qu’ils ont été pris pour cible intentionnellement. Entre des cases furtives, qui montrent le coupable agissant dans l’ombre, la tension monte au fil des pages. Ce genre de récit n’est que peu souvent traité en manga et Shima Shinya, avec son style si particulier s’approchant presque plus du roman graphique, réussit le pari avec brio.

Le manga se fait en même temps le récit d’une amitié intergénérationnelle des plus inattendues, entre ce vieux policier et cet étudiant perdu. Ce lien entre eux est d’autant plus intrigant que leurs passés respectifs cachent des secrets qui auront leur influence sur l’enquête. Chacun d’entre eux sera amené à lutter contre ses fantômes intérieurs — que ce soit le fait d’avoir été adopté pour Al et les regrets d’une erreur judiciaire qu’il a pu commettre pour Ellis. Entre regrets personnels, meurtre mystérieux et sombre machination, Lost Lad London nous offre un excellent thriller.

Rencontre de deux solitudes

Ce qui caractérise nos deux héros, c’est aussi leur solitude, comme s’ils étaient toujours un pas en retrait par rapport aux autres. Leur calme empreint de tristesse trouve son miroir dans les rues pluvieuses de la ville. Et les grandes cases aérées, pleines du vide des espaces trop larges d’une capitale, reflètent cette solitude qui donne sa mélodie au manga.

Le développement nous emmène au cœur des petits bureaux de la police londonienne, dans les appartements de la capitale, dans les rames du métro. Le dessin délicat prolonge cette sensation d’isolement et le grand format choisi pour la série propose au lecteur un voyage immersif dans Londres. Le rythme calme bien qu’inquiétant du déroulement transmet lui aussi cette solitude particulière aux grandes villes.

Lost Lad London propose en 3 tomes un mystère policier rondement mené sur fond immersif de poésie urbaine.

