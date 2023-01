Milan Kundera : Odyssée des illusions trahies, un documentaire inédit

Écrivain parmi les plus lus au monde, un temps sans passeport, Milan Kundera a fait du roman sa patrie, entre fictions et essais sur ce genre littéraire. Il avait pourtant commencé par explorer d’autres contrées artistiques : le piano, auquel l’a initié son père, premier recteur de l’Académie de musique de Brno, et la poésie, à travers laquelle il a exercé sa plume de jeune chantre de l’idéal communiste, adhérant au Parti à 19 ans à peine, un mois avant le putsch de février 1948.

Devenu professeur à l’Académie du film de Prague – où il a étudié –, Milan Kundera forme les futurs chefs de file de la Nouvelle Vague tchécoslovaque (Milos Forman, Jiri Menzel, Vera Chytilova…) et prend part au vent de liberté créatrice des années 1960. En 1967 sort La plaisanterie, son premier roman, best-seller national, qui relate le destin brisé d’un étudiant communiste condamné aux travaux forcés pour une blague malheureuse.

REPORTAGE: Exposition de dessins inédits de Milan Kundera

Mais, en août 1968, les chars soviétiques écrasent le “printemps de Prague” : l’écrivain est licencié, frappé d’une interdiction de publier et surveillé. C’est en France qu’il trouve refuge, à partir de 1975, avec son épouse Vera. Après Le livre du rire et de l’oubli (1979), qui conduit les autorités tchécoslovaques à lui retirer sa nationalité, il publie en 1984 son roman le plus célèbre, L’insoutenable légèreté de l’être.

Le battage médiatique et les polémiques sont tels que Kundera décide de se murer irrévocablement dans le silence de l’écriture. Désormais, il publiera directement en français, scrutant les dérives de la modernité mondialisée.

À LIRE: “Tout le tragique du XXe siècle se lit sur le visage” de Milan Kundera

De sa naissance en 1929 à son entrée dans la Pléiade, le documentaire traverse la vie et l’œuvre de cet extraordinaire explorateur des tréfonds de l’âme humaine, à la lucidité pleine d’ironie. Croisant images d’archives (dont de fascinantes interviews de l’intéressé) et éclairages de spécialistes et de disciples (Elif Shafak, Laurent Binet…), il met en lumière les contradictions d’un géant littéraire à l’aura teintée de mystère.

Documentaire de Jarmila Buzkova (France/République tchèque, 2021, 53mn) - Coproduction : ARTE GEIE, Illégitime Défense, Ceska Televize

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - 15 livres jeunesse à offrir pour enchanter Noël