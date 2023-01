Le vice-président de Trump a dépensé 91 000 $ pour acheter son propre livre

On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mike Pence s'est appliqué ce proverbe, pour la promotion de son livre. Bien qu'intitulée So Help Me God (Que Dieu me vienne en aide), son autobiographie a surtout obtenu un sacré coup de pouce d'un certain Pence Mike, avec une petite combine pour vendre un nombre d'exemplaires significatif.

Publié par la maison d'édition Simon & Schuster, So Help Me God raconte l'histoire et le parcours d'un « chrétien évangélique affable, né au sein d'une famille gérant une station-service dans l'Indiana ». Pas vraiment de grande révélation au sein de ce titre, qui vante les actions du colistier de Donald Trump.

Pourtant, quelques jours après sa parution, le 15 novembre 2022, l'ouvrage se hisse à la deuxième place du classement du New York Times, catégorie « non-fiction », où il s'installe pour six semaines consécutives. Une performance qui, curieusement, n'est pas vantée par l'éditeur sur son site, ou sur les ouvrages en librairie, contrairement à la pratique habituelle.

L'autobiographie de Pence représente un investissement considérable pour Simon & Schuster : en 2021, peu après le départ du vice-président de la Maison-Blanche, l'éditeur avait signé avec l'auteur un contrat de 3 à 4 millions $ pour deux ouvrages. À l'époque, la perspective d'en découvrir plus sur les coulisses de l'administration Trump pouvait motiver la parution d'un livre de Pence, mais l'effervescence est depuis retombée.

L'argent utile des électeurs

Aux États-Unis, les règles régissant les finances des campagnes politiques sont bien plus souples qu'en France, où l'essentiel des financements est public et proportionnel — même si les cotisations des adhérents et les dons des particuliers sont possibles.

Outre-Atlantique, les entreprises privées peuvent s'investir sans vergogne, tout comme les syndicats, ce qui aboutit sur des sommes faramineuses : Joe Biden a dépensé 484 millions $ en 2020, contre 456 millions $ du côté de Donald Trump. En 2017, Emmanuel Macron, pour sa campagne, n'avait déboursé « que » 16 millions €.

En 2017 également, alors qu'il est toujours vice-président, Mike Pence crée un comité d'action politique (PAC, en anglais), une structure privée qui collecte des dons afin de financer des campagnes de lobbying pour ou contre un candidat ou une candidate. Il le nomme, dans la pure tradition trumpiste, Great America Committee (Le comité de la Grande Amérique). À l'époque, la création de ce PAC avait été perçue comme un moyen, pour Pence, de financer la suite de sa propre carrière politique.

L'homme est finalement resté fidèle à Donald Trump — jusqu'à son départ de la Maison-Blanche, du moins —, mais son PAC remplit bel et bien cet objectif. Raw Story relève ainsi une dépense du Great America Committee, le 9 novembre 2022, auprès du libraire new-yorkais Books on Call. Soit 91.000 $, dépensés pour du « matériel collatéral ».

D'après les propos d'un porte-parole de Mike Pence à Forbes, la somme a bel et bien été investie dans ses propres livres. Un sacré coup d'accélérateur, utile à l'ascension du titre dans la liste des best-sellers, comme l'a confirmé une source du New York Times...

À 35 $ l'exemplaire, et en admettant que le Great America Committee n'ait pas obtenu de prix de gros — ce qui serait étonnant —, voilà le comité d'action politique avec 2600 exemplaires de So Help Me God sur les bras.

La législation américaine autorise les représentants politiques à récupérer les donations de leurs soutiens à des fins personnelles, lorsqu'ils ne sont pas officiellement candidats. Mais un porte-parole de Pence assure que la dépense n'a pas généré de gain pour l'ex-vice-président. Le gain en visibilité, lui, n'a pas été évalué...

Photographie : Mike Pence aux côtés de Donald Trump, en 2016 (Walt Disney Television, CC BY-ND 2.0)

