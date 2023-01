Avec son Hellblazer, Paul Jenkins explore la spiritualité

Aux États-Unis, l’univers des comics est en grande partie organisé autour de figures super-héroïques ou personnages iconiques qui appartiennent aux structures éditoriales et qui voient passer différents auteurs. Il n’y a qu’à songer à Batman : créée par Bob Kan et Bill Finger, le personnage est passé entre les mains de Denis O’Neil et Neil Adams, Franck Miller, David Mazzucchelli, Tim Sale et Jeph Loeb, Scott Snyder et Greg Cappulo, Jim Lee, pour ne citer que les auteurs parmi les plus iconiques.

En préservant certaines caractéristiques principales et essentielles du personnage, chacun a pu pleinement s’emparer de son univers pour réaliser des récits qui leur ressemblent : ainsi, pour les auteurs, les personnages figurent comme des espaces propices à déployer pleinement leur auctorialité à l’aune de normes difficilement transgressables (diégétiques, la vocation de Batman vient du meurtre de ses parents, morales, Batman ne tue pas, ou même graphiques, son costume est gris et noir).

À partir donc d’un certain nombre de contraintes, les auteurs ont tout loisir pour imposer leur style et proposer des variations plus ou moins mémorables. Ce faisant, certains personnages proposent des latitudes plus ou moins évidentes pour manipuler les arcs narratifs ou même les tonalités de récit.

Dans le panorama super-héroïque, John Constantine constitue peut-être un des personnages dont le ton, l’approche et l’orientation transpirera celle de ses auteurs, tant il fut pensé dès ses débuts comme figure de l’étrange, s’adaptant à l’identité des démons qu’il combat. Imaginé par Alan Moore lors de sa reprise de Swamp Thing, Constantine porte en effet l’empreinte de son créateur par l’ambition littéraire qu’exige ce personnage ambigu, tout en laissant la place à chacun de ses scénaristes de pleinement l’investir.

Il est ainsi judicieux de la part d’éditeur français de rassembler les numéros de la série sous le format « (un auteur) présente Hellblazer », tant chaque run possède une cohérence interne forte et un univers immersif. Après, donc, Brian Azzarello, Warren Ellis ou bien Garth Ennis, c’est au tour des histoires écrites par Paul Jenkins d’être réunies en un recueil remarquable, un essentiel pour tout amateur de cette série marginale des plus exaltantes, mais aussi pour tout amateur de comics singuliers.

Paul Jenkins aborde cet univers avec une dimension résolument spirituelle, qui s’annonce dès le premier récit, pourtant à la marge des autres histoires. Celle-ci voit John Constantine provoquer une créature ancestrale invoquée par les peuples aborigènes pour finalement les sauver de groupuscules financiers voulant s’attribuer leurs terres (les démons ne proviennent ainsi pas toujours des limbes infernaux) : le combat avec la créature se déroule alors dans le temps du rêve, univers parallèle et hautement psychédélique qui planera sur de nombreux épisodes.

Le reste de l’album voit le personnage revenir sur ses terres d’origine, l’Angleterre, auprès de ses amis punks, ce qui permet au scénariste d’aborder des thématiques politiques et sociales (qui ne constituent pas forcément le cœur des scénarios, mais qui les sous-tendent).

Jenkins s’empare particulièrement bien de la force littéraire du personnage et de ses aventures qui mobilisent davantage l’intellect que les biceps. Il plonge Constantine dans des phases introspectives, lui conférant un peu d’humanité, tout en le précipitant dans des intrigues complexes remarquablement bien ficelées, polars originaux et ésotériques qui raviront même les lecteurs peu friands de récits surnaturels.

En effet, la qualité de l’écriture transcende les genres pour s’attarder à développer des arcs narratifs alambiqués qui finissent tous par tomber avec malice sur leurs pieds. On prend ainsi plaisir à se perdre dans les méandres de ces conspirations démoniaques dans lesquelles semble souvent patauger John Constantine avant qu’il n’abatte ses cartes au cours de conclusions mémorables.

Au dessin, on retrouve Sean Phillips en très grande forme. Œuvre de jeunesse, il possède la fougue d’un dessin réaliste parfois bancal, mais qui s’incarne par ses déformations malhabiles (en particulier dans cet univers infernal). On y perçoit déjà tout son talent de mise en scène qui va faire sa renommée, en particulier dans sa représentation de longues scènes de dialogues : principal moteur narratif de cette série cérébrale, il parvient à dynamiser des séquences presque uniquement construites autour de répliques cinglantes.

Si l’on peut parfois trouver son travail avec Ed Brubaker un peu sage, la dimension paranormale des aventures de John Constantine permet de redécouvrir son trait dans toute sa fièvre.

Hellblazer, une des séries les plus originales de l’univers DC, a permis à ses scénaristes de renom de développer de véritables ambitions d’écritures afin de donner corps à ce personnage haut en couleur. Paul Jenkins, plus que simple héritier ou passeur, pose son empreinte sur le protagoniste, véritable source d’inspiration en soit, qui ravira les lecteurs.