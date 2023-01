Le Prix France Info de la BD 2023 est attribué à Magnum Génération(s)

Le livre brosse le portrait et retrace le parcours de figures incontournables du photojournalisme : Robert Capa, Gerda Taro, Werner Bischof, David “Chim” Seymour, Henri Cartier-Bresson, George Rodger, acteurs autant que témoins de l’histoire en marche.



Ces hommes et femmes qui, pour nombre d’entre eux, ont trouvé la mort sur le terrain, ont contribué à mettre en images le XXe siècle, de la guerre d’Espagne à celle du Vietnam, des camps de la mort nazis à la révolution cubaine et Mai 68.



Particulièrement dense, habile dans sa mise en page, jouant entre les photos et les dessins réalistes, Magnum Génération(s) offre aux lecteurs un savant mélange d’information et d’émotion.

Autour de Jean-Philippe Baille, directeur de france Info, les jurés de cette 29e édition sont : Anne-Laure Bousiges (rédactrice en chef à l’Agence Radio France), Camille Laurent (journaliste au pôle image), Anne Le Gall (journaliste-chroniqueuse sciences), Boris Loumagne (reporter), Jean-Christophe Ogier (spécialiste bande dessinée), Pauline Pennanec’h (journaliste audio-numérique podcasts), Camille Revel (journaliste-présentatrice) et Lorrain Sénéchal(journaliste-présentateur).

Étaient également en compétition :



Albert Londres doit disparaître, de Frédéric Kinder et Borris, Glénat

Carnets de campagne, de Louison, Dorothée de Monfreid, Kokopello, Mathieu Sapin, Lara et Morgan Navarro, Dargaud / Seuil

Je suis toujours vivant, de Roberto Saviano et Asaf Hanuka, Gallimard / Steinkis

Journal inquiet d’Istanbul, d’Ersin Karabulut, Dargaud

Saison brune 2.0, de Philippe Squarzoni, Delcourt

Le monde merveilleux d’Amazon, collectif, Médiapart / La Revue Dessinée

Libération Nos années folles, de Marie Colmant, Gérard Lefort et Pochep, Casterman

Très chers élus, d'Elodie Guéguen, Sylvain Tronchet et Erwann Terrier, La Revue Dessinée / Delcourt

Waco Horror : Elizabeth Freeman, l’infiltrée, de Lisa Lugrin, Clément Xavier et Stéphane Soularue, Glénat

Depuis 1994, franceinfo décerne chaque année le Prix de la bande dessinée d’actualité et de reportage. Présidé par Jean-Philippe Baille, le jury est composé de 9 journalistes de la rédaction choisis pour leurs regards de professionnels de l’information sur le travail d’auteurs de bandes dessinées intéressés par l’actualité.



Parmi les lauréats depuis la création : Joe Sacco, Etienne Davodeau, Tignous, Marjane Satrapi, Luz, Emmanuel Lepage, Fabien Toulmé, ou encore Soren Seelow, Kevin Jackson et Nicolas Otéro en 2022...

Crédits photo : Éditions Caurette

