Arabie Saoudite : deux contributeurs de Wikipédia condamnés

Arrêtés en septembre 2020, les deux administrateurs auraient apporté des modifications à des articles critiquant le gouvernement du pays. À l’époque, ils furent accusés d’« influencer l’opinion publique » et de « violation de la morale ». À travers cette condamnation, deux ONG révèlent une affaire d’espionnage beaucoup plus large qui serait orchestrée par l’État pour contrôler le contenu de la célèbre encyclopédie.

Democracy for the Arab World Now (DAWN), basée à Washington DC, a été fondée par l’ancien journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Il fut assassiné par les services du royaume à Istanbul, le 2 octobre 2018, mais le groupe de journalistes et d’activistes pour la liberté d’expression dans le monde arabe reste très actif. L'autre organisation, SMEX, promeut les droits numériques dans le monde arabe. Ensemble, ils citent « des lanceurs d’alerte et des sources fiables » pour appuyer leur communiqué.

La déclaration commune de DAWN et SMEX intervient après que Wikimédia a annoncé le mois dernier la mise à pied de 16 utilisateurs et éditeurs.

Une enquête en profondeur

Après une enquête qui a démarré en janvier dernier, Wikimédia a déclaré qu’elle « était en mesure de confirmer qu’un certain nombre d’utilisateurs ayant des liens étroits avec des parties externes éditaient la plateforme de manière coordonnée pour faire avancer l’objectif de ces parties ». D'après le post, ils « se livraient à des éditions d’articles, malgré des conflits d’intérêts, au Proche et Moyen-Orient ».

Pour les deux ONG, Wikimédia faisait référence à des Saoudiens agissants sous l’influence du gouvernement, une affirmation depuis contestée par un porte-parole de la maison-mère de Wikipédia dans une réponse.

Reprenant les conclusions des deux ONG, la fondation vient corriger et nuancer les propos tenus par ces dernières, notamment concernant les contributeurs bannis : « Le rapport indique que les 16 utilisateurs sont tous basés en Arabie Saoudite. Il est peu probable que ce soit le cas. Alors que nous ne faisons pas savoir où résident réellement ces volontaires, la mise à pied de tout volontaire, éventuellement saoudien, faisait partie d'une action beaucoup plus large interdisant à l'échelle mondiale 16 éditeurs de la région MENA. »

Selon les organisations, une enquête menée par l’organisme parent de l’encyclopédie en ligne aurait révélé que le gouvernement saoudien avait infiltré la gestion de la plateforme. Les services du royaume utiliseraient des citoyens saoudiens agissants ou forcés d’agir en tant qu’agents, déclarent encore DAWN et SMEX.

Abdullah Alaoudh, directeur des recherches de DAWN pour le Golfe, a déclaré à l’AFP que « les arrestations d’Osama Khalid et de Ziyad al-Sofiani d’une part, et l’infiltration de Wikipédia d’autre part, montrent un aspect horrifiant de la façon dont le gouvernement saoudien veut contrôler les récits et Wikipédia ».

Les deux condamnés étaient des administrateurs de haut rang, toujours bénévoles mais disposant d’un accès privilégié à l’encyclopédie, y compris la possibilité d’éditer des pages entièrement protégées. Ils sont emprisonnés depuis leur arrestation en septembre 2020. La sentence semblait faire partie d’une « répression contre les administrateurs de Wikipédia dans le pays ».

Le cas n’est pas sans rappeler la condamnation Ahmad Abouammo, un ancien employé de Twitter, accusé d’espionnage pour les Saoudiens. Il a écopé de trois ans et demi de prison face au tribunal de San Francisco. Lui et un autre employé, Ali Alzabarah, sont accusés d’avoir été enrôlés par des responsables saoudiens de fin 2014 à début 2015 pour obtenir des informations privées sur des comptes qui critiquaient le régime saoudien.

Crédits photo : Oberon Copeland / Unsplash