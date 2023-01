My Fair Book : une solution écologique contre la destruction de livres

Chaque année en France, un quart de la production de livres finit aux oubliettes, menacé de pilonnage. C’est ce que souligne le bilan 2019 de WWF France. Car tout livre que le libraire ne vend pas, dans des délais de plus en plus courts, est renvoyé à l'entrepôt du distributeur : ce dernier propose alors à l'éditeur une mise au pilon automatique et gratuite ou une recommercialisation payante. Autrement dit, nombre d'exemplaires finissent par être massivement détruits. Malgré les solutions de recyclage, cette méthode reste un désastre écologique.

En réaction à ce gaspillage, a surgi en octobre 2022 My Fair Book. « [O]n prolonge la vie des livres alors qu’ils devraient être détruits. On fonctionne selon un système de ventes privées, on retravaille les stocks dormants des éditeurs partenaires, » expliquent Patricia Farnier et Julie Rovero, les fondatrices.

Prolonger leur existence au nom de la bibliodiversité, voici l'une des missions du site, le tout dans une logique d’économie circulaire. Ainsi valorisée, My Fair Book relance les pépites bien cachées dans des greniers d’éditeur via sa plateforme – sorte table de libraire virtuelle sans cesse renouvelée. Pour le moment, le site se concentre sur les segments littérature et beaux livres, mais à terme, il développera d'autres segments avec, entre autres la production jeunesse.

Main dans la main

Tout commence par une sélection qu'opère, parfois fondatrices, parfois les éditeurs – ils présentent alors des ouvrages mal aimés. « On s’adresse directement aux éditeurs que l’on a sélectionnés en amont. Actuellement, nous travaillons avec neuf maisons d’édition différentes. Le livre qui est présenté sur notre site, nous ne l’achetons qu’au moment où il est vendu : l’ajustement des stocks se fait en fonction de la demande », notent-elles. Le tout dans l’optique de ne pas recréer du sur-stock. L’entreprise travaille pour ce faire avec une société logistique qui s’occupe de stocker de petites quantités d’ouvrages.

Mais alors, quelle différence avec un livre d’occasion ? « Les ouvrages que nous choisissons sont toujours commercialisés, mais ils ne sont plus visibles sur les tables des librairies. Pour la plupart, ils n’ont pas l'espace pour disposer d'un fonds trop important. Il faut, sans cesse, laisser place à la nouveauté, garder le rythme face aux offices. Cela touche particulièrement les auteurs peu connus qui seront alors difficilement commandés en ligne ou directement en magasin. C’est là que nous intervenons. Avec l’accord des auteurs, les maisons nous proposent des titres que nous sélectionnons. »

D’aucuns se demanderaient alors comment fonctionne My Fair Book. « Nous négocions directement notre remise avec nos éditeurs. Nous achetons les ouvrages avec une marge légèrement plus intéressante que celle d’un libraire “traditionnel” ». L’ouvrage est ensuite proposé dans le respect du prix unique, fixé par l’éditeur. « Nous restons soumis à la loi Lang. Nous vendons les ouvrages au prix du neuf puisqu’ils le sont, mais aussi pour prolonger les droits d’auteurs » précisent les deux fondatrices. Les droits d’auteurs sont ensuite calculés et reversés par la maison d’édition.

Au plus proche des lecteurs

Une fois les livres choisis, le comité de lecture de Fair Book entre en jeu. Tous les ouvrages sont ainsi lus, analysés, avant d’être chroniqués par des journalistes, des bibliothécaires, des étudiants en édition... Une sélection finale est proposée, de titres soigneusement triés sur le volet. Et à même de séduire le futur lecteur : l'idée reste de le guider au mieux dans les différents titres, qui sont alors proposés à la vente.

Car au cœur des fiches produits de chaque titre, point de résumé par l’éditeur, mais une véritable fiche de lecture où rien n’est laissé de côté. D'autant que cela souligne l’exigence d’un ouvrage : « Nous souhaitons nous rapprocher le plus possible d’une véritable prescription à la manière d’un libraire. Depuis peu, les utilisateurs du site peuvent même nous écrire un mail directement s’ils sont à la recherche d’une prescription plus personnalisée. »

Dénicher des titres mal-vendus, les soumettre à un comité de lecture avant de les répertorier selon leurs thématiques et genres, voilà le but de la manoeuvre. Après une sélection rigoureuse, les ouvrages neufs sont racontés avec un nouvel éclairage, « le ton My Fair Book », avant d’être proposés à la vente sur le site. De quoi aiguiller au mieux leurs lecteurs, mais pas seulement.

Car acheter sur My Fair Book, revient à s’inscrire dans une économie circulaire. « Le retour de livres par les libraires, c’est un système qui se mord la queue. Les magasins reçoivent tellement de nouveautés chaque semaine, chaque jour, qu’ils sont désormais dans l’obligation de les renvoyer de plus en plus vite. Et la tendance se constate d'autant plus chez les éditeurs indépendants, ce qui crée de gros problèmes de trésorerie. Pour rembourser les ouvrages rendus, les structures se retrouvent quasiment dans l’obligation d’éditer une dizaine de livres par an. »

Des livres pour tous

Le but du site internet est ainsi d’éviter cette course à la publication : « Nous souhaitons transformer ces cycles en cercle vertueux. Afin d’éviter que les maisons éditent pour éditer et éponger ces soucis de trésorerie, nous aimerions donner plus de temps à chaque titre. En proposant une seconde vie, une deuxième vitrine aux titres retrouvés, nous espérons éviter et diminuer la frénésie de production qui sévit en ce moment. »

De même la sélection du site reste mesurée : « L’idée n’est pas de devenir énorme à terme, mais bien de donner le temps nécessaire à chaque titre, une sorte d’éloge de la lenteur. Nous avons une petite sélection d’une quarantaine de titres qui tournent, plutôt que d’être envahi par les références. »

Autre aspect important de My Fair Book, le côté associatif. C’est d’ailleurs dans le nom, puisque fair signifie équitable en anglais. La structure entend s’engager aux côtés d’associations en faveur de la lecture. « Avant même que le projet ne soit en activité, nous avions déjà eu trois rendez-vous avec Bibliothèques sans frontière. Nous avons ensuite démarché nos éditeurs partenaires afin de déterminer quels livres ils étaient en mesure de donner et en quelle quantité. » Ainsi le lien était déjà créé et la communication facilitée entre les différents acteurs, le tout dans le but de mettre en place des dons de livres.

Crédits photo : illustration - My Fair Book