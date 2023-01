Montpellier : deux résidences de médiation à saisir

Le thème des résidences est « la liberté ». Celles-ci sont à destination des autrices et auteurs pour la jeunesse, illustratrices et illustrateurs. Le Réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole compte 14 établissements, et œuvre à la diffusion territoriale et à la dilatation sociale du champ de réception des objets et savoirs culturels et scientifiques.

Pour ce faire, il dispose de moyens d’actions relevant de l’offre documentaire, de l’exposition, de la programmation culturelle, de dispositifs d’action culturelle et d’EAC, de la mise à disposition de ressources numériques et ludiques, du déploiement de formats de participation et de transfert de compétence.

Cadre de la résidence

Le Réseau des médiathèques 3M souhaite faire découvrir aux enfants, à leurs familles, et aux professionnels de l’animation et de l’éducation, la littérature de jeunesse et ses auteurs. Ces deux résidences s’inscrivent dans le cadre d’une candidature à l’opération nationale Partir en Livre, qui se déroulera du 22 juin au 23 juillet 2023. Elles se dérouleront simultanément et des interactions entre elles seront possibles, et parfois encouragées.

Qu'est-ce qu'une résidence de médiation ?

Une résidence de médiation est une résidence à destination des publics, qui :

- Met en œuvre une diffusion, à travers ce territoire, de l’œuvre disponible de chaque artiste résident, ainsi qu’une valorisation de ses démarches et processus créatifs – cette diffusion pouvant être pensée sous l’angle de la rencontre ou du « faire avec ».

- Requiert une forte disponibilité, durant cinq semaines, d’un artiste, à l’échelle d’un territoire (la métropole de Montpellier).

Dans la mesure du possible, le programme des rencontres avec les publics et des actions de médiation sont anticipées et pensées en amont de la période estivale.

Attention à ne pas confondre résidence de médiation avec celle de création : la première ne compte, dans ses objectifs propres, ni enjeu de production, ni commande d’œuvre.

Pour les artistes résidents, il s’agit donc de s’engager artistiquement dans une démarche de rencontre et d’expérimentation à des fins d’éducation artistique, donnant à voir et à comprendre, de manière innovante, la recherche qui les anime ainsi que les processus de création qu’ils mettent en œuvre.

L'appel à candidatures détaillé est à retrouver ci-dessous et/ou en téléchargement :

Crédits photo : Médiathèque Emile Zola - Montpellier 3M

