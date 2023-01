Prix Voltaire 2023 : Appel à candidatures pour éditeurs muselés

La liberté de publier est l’un des principes fondateurs de l’IPA : promotion et protection de cette idée sont au cœur de ses objectifs. De fait, trop nombreux sont encore les territoires où les éditeurs doivent entrer en résistance pour garantir la diffusion des idées que véhiculent les auteurs. Un travail pour les premiers qui implique les mêmes risques encourus que pour les seconds.

« La liberté de publier est loin d’être garantie dans le monde : des tentatives quotidiennes émanant de gouvernement, d’extrémistes ou d’intérêts privés tentent d’intimider, attaquer ou emprisonner — voire tuer des éditeurs », souligne l’IPA.

Ainsi, le Prix Voltaire salue l’audace et la résistance et lance, pour 2023, son appel à candidatures. En 2022, l’organisation aura reçu plus de projets que jamais : un triste constat établissant que la libre diffusion des textes est encore loin d’être acquise. « Il est essentiel de reconnaître et célébrer ces collègues du monde entier et que nous montrions une union et un engagement communs », souligne Kristenn Einarsson, présidente du comité pour la Liberté de publier.

2023, sur les chapeaux de roue…

L’IPA accepte tout dossier présentant un invidividu, un groupe, une organisation, qui partage des idées sous une forme écrite. Y compris à travers les plateformes numériques. Pour être retenu, il faudra avoir éprouvé le tranchant de la censure, des pressions et autres menaces ou harcèlement.

Mais le Prix Voltaire admet également les profils d’éditeurs qui œuvrent depuis plusieurs années à la défense conjointe de la liberté de publier et de s’exprimer.

Pour concourir, c’est très simple : il suffit d’écrire à l’adresse Prix Voltaire de l'IPA, en présentant remplissant les éléments disponibles à cette adresse.

La date de clôture des nominations est le 24 février 2023, après quoi les neuf professionnels de l’édition qui composent le Comité de la liberté de publier de l’IPA identifieront une longue liste avant de convenir d’une liste restreinte et de sélectionner le lauréat 2023.

La cérémonie de remise du Prix Voltaire IPA 2023 aura lieu au World Expression Forum (WEXFO, 22-23 mai 2023) à Lillehammer, en Norvège.

Le lauréat recevra la somme de 10.000 francs suisses.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0