9 auteurs (et leurs livres) finalistes du Prix François Sommer 2023

Les finalistes du Prix François Sommer 2023 :

Fahim Amir, Révoltes animales (Divergences)

Gabrielle Filteau-Chiba, Sauvagines (Stock)

Sibylle Grimbert, Le dernier des siens (Anne Carrière)

Marielle Macé, Une pluie d’oiseaux (Corti)

Vanessa Manceron, Les veilleurs du vivant - Avec les naturalistes amateurs (Les Empêcheurs de penser en rond)

Raphaël Mathevet et Roméo Bondon, Sangliers - Géographies d’un animal politique (Actes Sud)

Karine Miermont, Vies de forêt (L’Atelier contemporain)

Fanny Taillandier, Delta (Le Pommier)

Le lauréat 2023 sera dévoilé le vendredi 20 janvier, à 18h30, dans les salons de l’hôtel de Guénégaud, à Paris.

La proclamation du Prix donne le top départ du salon du livre Lire la nature qui ouvre ses portes au grand public, tout le week-end du samedi 21 au dimanche 22 janvier 2023, au musée de la Chasse et de la Nature. Le lauréat y sera présent aux côtés de plus de 40 auteurs de renom.

Le jury 2023 réunit, sous la présidence de Xavier Patier, écrivain et la présidence d'honneur d'Alexis Jenni, écrivain, Christine Germain-Donnat, directrice du musée de la Chasse et de la Nature ; Jean-Luc Chapin, photographe ; Nicolas Chaudun, écrivain ; Dorian Jude, libraire du musée de la Chasse et de la Nature ; Charles Stépanoff, lauréat 2022 ; Catherine Pégard, présidente de lʼÉtablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ; Philippe Salvadori, historien, maître de conférences à l’Université de Bourgogne ; Anne Simon, spécialiste de littérature (XXe-XXIe siècles) CNRS-EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) et 2 étudiants du Master Gouvernance de la transition écologie et sociétés (AgroParisTech/Paris Saclay).

L’édition 2022 du Prix avait distingué l’ouvrage de Charles Stépanoff, L’Animal et la mort, aux éditions La Découverte.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones