Sombre, enfiévré, sensuel : Age of Vice de Deepti Kapoor, perle de la rentrée 

Une fois que tout cela est écrit, posé et enregistré, il ne reste au bout du bout qu’un roman, premier tome d’une trilogie, écrit par une autrice indienne, Deepti Kapoor, remarquée pour un premier roman en 2015, Un Mauvais Garçon. Pourquoi alors autant de battage, autant d’attente pour Age of Vice (le titre a été conservé pour sa parution française).

La lecture éclaire de manière géniale, violente et brutale cet engouement. Tout est démesuré dans ce roman, sombre, enfiévré et sensuel.

Trois personnages, trois destins vont s’entremêler, se chercher, se détruire et s’aimer dans une mégalopole tentaculaire, New Delhi. Sunny, l’héritier d’une famille d’entrepreneurs véreux, représentant d’une jeunesse dorée, pour laquelle tout est permis, dans cette cité du vice et du plaisir, vivant trop vite, trop fort et trop dangereusement. Ajay, son boy, son serviteur, représentant de l’autre face de la société indienne, la classe pauvre et exploitée.

Ajay s’élève à l’ombre de Sunny, lui vouant à la fois une fidélité absolue et une dévotion de caste, tout en exécutant les basses œuvres. Survient Neda, jeune journaliste du Delhi Post. Cynique, intelligente et pourtant parfois naïve : une simple enquête sur une affaire banale de corruption, comme il en existe des centaines dans cette ville, monstre d’urbanisation sauvage, où l’absolue modernité côtoie une pauvreté moyenâgeuse, va lui faire croiser le chemin du charismatique Sunny et d'Ajay.

Trois vies, trois volontés vont se rencontrer à l’ombre, dans le sein, d’un quatrième personnage, omniprésent, omnipotent, encore plus fascinant, symbole de toutes les contradictions et autres paradoxes sociétaux indiens, la ville elle-même de New Delhi.

Age of Vice est le sombre et brillant portrait d’une société indienne en pleine révolution, ployant sous les traditions millénaires, se révoltant à l’aune d’une modernité brillante, clinquante et tapageuse, sous le regard effrayé de la majorité et l’appétit éhonté de quelques privilégiés.

Age of Vice est peut être le livre le plus attendu de l’année pour son éditeur Robert Laffont. C’est surtout le livre le plus hallucinant et halluciné lu en ce début d’année. Et ce choc de lecture était, pour le coup, pas du tout prévu !

Par Jérôme Pitt, de Furet du Nord Lille

