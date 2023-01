Russell Banks : "En privé, il reconnaissait adorer son pays"

« Russell Banks, décédé ce dimanche 8 janvier, était aimé du public français qui voyait en lui un pétulant critique des dérives de l’Amérique contemporaine », décrit « son amie », l'auteure Stéphanie Janicot, dans un article publié dans la Croix, et repris par les éditions Actes Sud dans un communiqué.

Enfance bien difficile

Russell Banks est né en 1940, dans le Massachusetts, et grandit dans le Vermont. Aîné de quatre enfants, son père violent déserte le domicile lorsque le jeune Russell a seulement 12 ans. Il se marie à 20 ans et enchaîne les petits boulots, afin de subvenir aux besoins du foyer. Il divorce et se remarie, reprend des études de lettres et devient père de trois autres filles. Il vivra un temps en Jamaïque, et appréciera se rendre à Cuba où il rencontre notamment un certain Fidel Castro.

Ses premiers écrits paraissent au milieu des années 1970, et la reconnaissance internationale arrive avec Continents à la dérive, paru en 1985, d’abord traduit en français sous le nom de Terminus Floride. Suivront De beaux lendemains (trad. Christine Le Boeuf), roman sur la douleur et la culpabilité, adapté au cinéma par Atom Egoyan. Le film reçoit le Grand prix au Festival de Cannes 1997. Un autre des textes importants, Affliction, est adapté cette fois-ci par Paul Schrader, également en 1997.

Traduite dans plus d’une vingtaine de langues, on peut aussi citer parmi ses œuvres principales, Sous le règne de Bone édité en 1995, American Darling en 2004, ou encore Lointain souvenir de la peau, paru en 2012. Plus récemment, il a fait paraître le recueil de nouvelles, Un membre permanent de la famille, édité en 2015, de récits, Voyager, en 2017.

Anti-raciste primaire

Actes Sud évoque son dernier ouvrage, Oh, Canada, imprimé en septembre en France, comme « son roman testamentaire ». Le texte met en scène un réalisateur canadien atteint d’un cancer en phase terminale. Quelques semaines plus tard, il se découvrait être atteint de leucémie et d’un cancer de la gorge.

Durant plus de 40 ans, il s’est tourné vers l’Amérique profonde et ses difficultés, comme a pourfendu le racisme du quotidien, ayant lui-même grandi dans un milieu extrêmement modeste, rongé par l’alcoolisme et la pauvreté. La quasi-totalité de ses ouvrages ont été traduits en français par Pierre Furlan pour Actes Sud.

L’écrivaine française Stéphanie Janicot ajoute : « S’il se prêtait volontiers au jeu des journalistes français qui raffolaient de l’entendre critiquer la politique américaine, notamment lors des années Bush ou Trump, Russell Banks n’a jamais été dupe du rôle que l’on cherchait à lui faire tenir dans les médias français. En privé, il reconnaissait adorer son pays, lui dont la trajectoire de vie avait été si brillamment américaine. »

Enseignant en écriture, ou creative writing, à la prestigieuse Université de Princeton, il fut également membre de l‘American Academy of Arts and Letters et président du Parlement international des écrivains, chargé de défendre les auteurs victimes de persécution. « Aucun de nous trois, pauvre, noire, femme, n’aurait pu suivre de telles études », expliquait-il non sans humour, évoquant son poste à la grande fac américaine, et ses collègues Joyce Carol Oates et Toni Morrison.

En 2014, il est fait Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres par le ministère français de la Culture, avant de recevoir en 2022 la mention spéciale du jury du prix du Meilleur livre étranger pour l’ensemble de son œuvre.

