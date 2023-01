Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2023 : le vote est ouvert

C’est parti pour le vote du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2023 ! Les lectrices et lecteurs sont invités à choisir, jusqu’au 28 février, leur roman préféré parmi les cinq ouvrages en lice. Le ou la lauréate de ce prix littéraire unique en son genre est ainsi choisi par l’ensemble du public désirant participer, de Lausanne, Romandie ou francophonie.

Liste des ouvrages retenus

Résumé du roman La Cabine d'après l'éditeur :

Une cabine au milieu de nulle part, une quête impossible et un peu loufoque, des dialogues entre inconnus dans le silence des grands espaces, internet et ses premiers balbutiements. Des mondes apparemment incompatibles qui se rencontrent et se comprennent, l’espace d’un instant. Après le succès de son premier roman, L’adieu à Saint-Kilda, Éric Bulliard nous emmène dans le désert de Mojave, entre Las Vegas et Los Angeles. Inspiré de faits réels, ce roman plonge ses racines dans l’histoire de la Mojave Phone Booth qui va, dès 1997, sortir de son isolement grâce à Ron, un doux rêveur enthousiaste. Mais voilà, quand le nombre de visiteurs augmente (trop ?), les autorités s’en mêlent et décident du destin de ce lieu magique.

Né en 1970 à Fribourg, Éric Bulliard est journaliste, critique littéraire et romancier. Il a suivi des études de Lettres. Journaliste à La Gruyère, il y est responsable de la rubrique Culture. Son premier roman, L’adieu à Saint-Kilda, paru en 2017, a remporté plusieurs prix.

Résumé du roman Fusil d'après l'éditeur :

Fusil est un roman imprégné par le secret et l'entrave familiale, soutenu par une écriture poignante. L'arme du titre plane comme une menace sur un couple qui ne trouve pas à s'aimer dans la durée. Certains objets, utilisés en intitulés de chapitres, ont guidé l'écriture du texte.

Née en 1979 à Moudon, Odile Cornuz est une écrivaine de théâtre, scénariste, performeuse et dramaturge reconnue. Critique littéraire, animatrice d’ateliers littéraires, auteure également de pièces radiophoniques, des poèmes et de nouvelles, elle signe avec Fusil son premier roman.

Résumé du roman Les déshérités d'après l'éditeur :

À la poursuite de l'auteur d'un meurtre sordide, l'inspecteur Gross découvre peu à peu les histoires d'un village montagnard. Jalousies familiales, internement forcé et corruption s'entremêlent et forcent le policier à s'immiscer toujours plus profondément dans la vie des habitants.

Valentin Decoppet est né en 1992 à Lausanne. Après des études de français, d'allemand et de traductologie, il obtient un Master en écriture créative à la Haute école des arts de Berne. Il traduit de l'allemand et du suisse allemand et vit à Berne.

Résumé du roman Lettre à mon dictateur d'après l'éditeur :

Un jour, ma mère m'a appris que j'avais une dette envers quelqu'un. Un type que ni elle ni moi n'aimions. Je ne savais pas quoi faire de cet aveu. Alors je l'ai enfoui dans ma « chambre des vérités embarrassantes ». À cinquante ans, j'ai décidé d'écrire une lettre à cet odieux personnage. Pour mieux comprendre et peut-être me libérer de cette dette. Je croyais en avoir pour quelques soirs, mais ça m'a pris des mois.

Car ce n'est pas tous les jours qu'on écrit à. Nicolae Ceaușescu, tyran de la Roumanie pendant vingt-deux ans. Plus j'écrivais, plus je réalisais que Ceaușescu a toujours fait partie de ma vie. Même s'il a été fusillé l'année de mes vingt ans, il n'est pas sorti de mon existence pour autant. Au contraire. Dans Lettre à mon dictateur, Eugène raconte avec sincérité et humour son parcours de migrant, puis d'écrivain. Il découvre que chez un dictateur, la « chambre des vérités embarrassantes » est vide, puisque celui-ci ose tout et se donne tous les droits.

Eugène est né à Bucarest. Arrivé en Suisse à 6 ans, il vit à Lausanne. Il est auteur de littérature (jeunesse et adulte), de pièces de théâtre, de nouvelles, de contes, etc. et enseigne à l'Institut littéraire suisse de Bienne. Ses textes, notamment La Vallée de la Jeunesse, ont reçu plusieurs prix et fait l'objet d'adaptation et de traduction.

Résumé du roman Sa préférée d'après l'éditeur :

Dans ce village haut perché des montagnes valaisannes, tout se sait, et personne ne dit rien. Jeanne, la narratrice, apprend tôt à esquiver la brutalité perverse de son père. Si sa mère et sa soeur se résignent aux coups et à la déferlante des mots orduriers, elle lui tient tête. Un jour, pour une réponse péremptoire prononcée avec l'assurance de ses huit ans, il la tabasse. Convaincue que le médecin du village, appelé à son chevet, va mettre fin au cauchemar, elle est sidérée par son silence. Dès lors, la haine de son père et le dégoût face à tant de lâcheté vont servir de viatique à Jeanne. A l'Ecole normale d'instituteurs de Sion, elle vit cinq années de répit. Mais le suicide de sa soeur agit comme une insoutenable réplique de la violence fondatrice. Réfugiée à Lausanne, la jeune femme, que le moindre bruit fait toujours sursauter, trouve enfin une forme d'apaisement. Le plaisir de nager dans le lac Léman est le seul qu'elle s'accorde. Habitée par sa rage d'oublier et de vivre, elle se laisse pourtant approcher par un cercle d'êtres bienveillants que sa sauvagerie n'effraie pas, s'essayant même à une vie amoureuse. Dans une langue âpre, syncopée, Sarah Jollien-Fardel dit avec force le prix à payer pour cette émancipation à marche forcée. Car le passé inlassablement s'invite. Sa préférée est un roman puissant sur l'appartenance à une terre natale, où Jeanne n'aura de cesse de revenir, aimantée par son amour pour sa mère et la culpabilité de n'avoir su la protéger de son destin.

Née en 1971, Sarah Jollien-Fardel a grandi dans un village du district d’Hérens, en Valais. Elle a vécu à Lausanne avant de se réinstaller dans son canton d’origine avec son mari et ses deux fils. Journaliste, elle écrit pour divers titres de presse dont le magazine Aimer Lire de Payot.

Des livres facilement accessibles

Afin de faciliter l’accès aux livres, les romans sont en lecture numérique libre pendant la durée du vote sur le site du Prix des lecteurs et sont mis à disposition par les Bibliothèques de la Ville et les bibliothèques partenaires. Le Prix offre ainsi une incitation active à découvrir des romans et auteurs de Suisse romande et joue un rôle prescripteur en matière de lecture publique.

Le cycle des rencontres littéraires au Lausanne Palace avec les auteures et auteurs en lice se poursuit avec Valentin Décoppet le 14 janvier et Odile Cornuz le 4 février, tout comme les Clubs de lecture dédiés au prix, que ce soit à Lausanne ou ailleurs en Suisse romande. La soirée de remise du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2023 se tient le 6 mars à 20h au Théâtre Vidy-Lausanne et en direct sur La Télé Vaud Fribourg.

Le vote se fait par voie électronique, par courrier postal ou dans des urnes placées notamment dans les Bibliothèques de la Ville, dans divers lieux du livre à Lausanne et en Suisse romande (L’Université populaire de Lausanne, La BCU Lausanne, La Bibliothèque de Vevey, La BPU Neuchâtel, La Maison Rousseau et Littérature à Genève).

Plus d'informations sur le site du Prix des lecteurs.

Crédits photo : Prix des Lecteurs de la Ville de Lausanne

