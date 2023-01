De l'empire médiatique au “combat civilisationnel” : l'avenir de l'édition

Dans son ouvrage, Brève histoire de la concentration dans le monde du livre, l'universitaire retrace les péripéties qui ont marqué l’histoire de l’édition française depuis deux décennies. Partir de la Librairie Hachette avant 2002 jusqu'au parcours mouvementé d’Editis jusqu’à cette date. Sans oublier les sagas parallèles de Flammarion, Gallimard, Le Seuil et Média-Participations.

Dans cet extrait, que l’auteur a proposé à ActuaLitté, il s’agit de mettre en perspective tant les investissements réalisés que leurs conséquences directes : « Depuis deux ans en effet, Vincent Bolloré ne cesse de défrayer la chronique, non pas tellement à cause des acquisitions que son groupe financier a opérées dans le monde des médias (Prisma Presse, C8, CNews, etc.), que parce qu’à chaque fois elles se sont traduites par la mise au pas des journalistes qui ne suivaient pas la ligne voulue par l’homme d’affaires. »

Combat civilisationnel ? Peut-être. Mais pour quelle civilisation en ce cas ? Le document est disponible ci-dessous en libre consultation et/ou téléchargement.

Spécialiste de l’édition, du livre et de la lecture, Jean-Yves Mollier est notamment l’auteur de L’Argent et les Lettres. Histoire du capitalisme d’édition (Fayard, 1988) ; Édition, presse et pouvoir en France au XXe siècle (Fayard, 2008) ; Une autre histoire de l’édition française (La Fabrique, 2015) et Histoire des libraires et de la librairie depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours (Actes Sud, 2021).