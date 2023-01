Elle a notamment travaillé sur les exilés, les objets des marchés aux puces. Dans le cas du SAMU, le déplacement est aussi déplacement entre la vie et la mort. Et dessine une cartographie de la ville. Et nous livre une réflexion sur ce monde médical, vraisemblablement méconnu.

Le SAMU, c’est l’hôpital qui se déplace

Le médecin urgentiste bénéficie d’une popularité rarement contredite. En témoigne l’engouement suscité par des séries télévisées comme Urgences, diffusée dès 1994 et développée pendant une quinzaine d’années. Plus récemment, en 2018 et en 2021, la série Hippocrate montrait également des personnels hospitaliers dans des situations où la complexité se mêle à la saturation et à une course contre le temps.

Le succès de ces productions auprès du public attestent de l’intérêt que chacun de nous porte à ces femmes et à ces hommes, à ces lieux, à ces organisations et à ces moments où il s’agit de tout mettre en œuvre pour sauver des vies et reculer les limites de la mort.

L’urgentiste est à juste titre perçu comme celui qui est apte à traiter et à gérer le vital dans l’instant. C’est un personnage largement associé aux valeurs d’altruisme, de dévouement, d’abnégation et de courage. Il incarne une sorte d’archétype contemporain du sauveur. Cette représentation partagée est en outre régulièrement réactivée et remise sur le devant de la scène par des événements de grande ampleur qui touchent l’ensemble de la société. Ce fut le cas au moment de la canicule de l’été 2003.

La pandémie de Covid 19 a eu un effet comparable, effet encore accentué par le contexte actuel, où les services d’urgences apparaissent en première ligne de la « crise » qui ébranle l’hôpital public et plus globalement l’ensemble du système de santé.

SAMU. L’acronyme veut dire Service d’aide médicale urgente. C’est d’une certaine manière l’urgence exacerbée. « En cas d’urgence faites le 15 » : selon la formule consacrée, l’appel au SAMU s’impose comme un dernier recours.

Accident grave, affection brutale, lorsque la vie soudainement s’échappe, que le temps est compté, lorsque la victime n’est pas en état d’être transportée à l’hôpital sans soins préalables, alors le SAMU se déplace en envoyant ses unités mobiles hospitalières sur les lieux de l’urgence. Le SAMU, c’est l’hôpital qui sort de ses murs, qui va au-devant du danger, pour aller prendre en charge les personnes en état de détresse vitale, où qu’elles se trouvent.

Ce qui m’a aussi intéressé c’est la dimension anthropologique de l’enquête que j’ai menée pendant près d’un an au sein du SAMU de Paris, aux côtés des équipes médicales, au téléphone et en intervention. J’ai mobilisé les outils des sciences sociales pour interroger la notion d’urgence vitale par le prisme de ceux dont elle est le métier. Il s’est agi pour moi d’aller voir derrière l’imagerie habituelle, pour saisir les mots, les gestes, les façons de penser des médecins, des infirmiers, des ambulanciers du service.

Leurs attitudes, leurs déplacements sont mis en miroir des voix et des non-dits des victimes. Chaque fois, des imaginaires sont convoqués. Ils expriment le vulnérable qui travaille en chacun d’entre nous et la fragilité de notre présence au monde. Mais ils renvoient aussi à la puissance à l’œuvre dans la résistance à la détresse, dans la proximité de la mort. La médecine d’urgence pratiquée par les équipes du SAMU, cette médecine hospitalière qui se déploie en dehors de l’hôpital, est une médecine imbriquée au monde.

C’est pourquoi se dessine à travers elle une sorte de portrait en creux de la ville aujourd’hui, de ses lieux et des êtres qui la peuplent.

