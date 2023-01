Circuit court ou court-circuit ? Un auteur devient libraire de ses oeuvres

Benoît Broyart n’est pas un débutant dans le milieu. Quand on épluche son CV, presque tous les arcanes de la chaîne du livre s'y retrouvent. Employé de librairie de 1997 à 2001, auteur de 80 ouvrages, rédacteur d’une centaine d’articles pour le magazine d’actualité littéraire Le Matricule des anges, correcteur pour une maison d’édition, éditeur depuis 2019... Et désormais libraire depuis quelques jours.

D'auto-éditeur à auto-libraire

Sur la Librairie de Benoît, exclusivement en ligne, il est possible de trouver 70 des 80 livres réalisés par l’auteur, dont la plupart en littérature jeunesse. « Quelque part, je deviens mon propre libraire » résume l’intéressé. Et « comme un libraire, je suis en lien avec mes éditeurs. »

Une situation similaire, à un petit détail près : l’économie de la « coûteuse et calamiteuse étape de la diffusion-distribution ». Ce circuit court lui permet aussi d’avoir une marge supplémentaire. Et sur le prix de vente, cette part peut représenter un gros pourcentage.

Le modèle se confond alors avec la notion d'auteur indépendant – par laquelle les créateurs décident de devenir leur propre diffuseur. Mais sa démarche n’est pas une simple façon de mettre du beurre dans ses épinards. Elle s’inscrit en effet dans la perspective d’une « nouvelle chaîne du livre ».

Et d'accompagner sa vitrine de vente d'un Manifeste dans lequel il tient d’abord à nuancer : « Je ne cherche pas à épingler telle ou telle maison d’édition, ou à faire l’apologie des petits éditeurs qui seraient plus vertueux que les gros. C’est bien le système que je condamne. »

« Il est temps que tout cela cesse »

Hyperconcentration, surproduction, rotations folles sur les tables des libraires, hausse des prix des matières premières, pilonnages en série, n'en jetez plus ! Benoît Broyart opère un constat est assez simple. « Il semble difficile d’envisager l’avenir dans un tel système, même avec beaucoup d’optimisme », résume-t-il.

L’un des maillons de cette chaîne est particulièrement remis en cause : « Cette coûteuse et calamiteuse étape de la diffusion-distribution », dont il fait l’économie dans sa librairie. Incontournable pour une maison d’édition, elle regroupe la promotion des nouveautés et le transport des livres jusqu’aux librairies.

« Ces structures font la pluie et le beau temps dans nos professions. L’éditeur paie finalement souvent pour un service qu’on lui rend mal ou pas, et le libraire, à l’autre bout, fait parfois le travail du diffuseur. Enfin, c’est le diffuseur qui décide du pourcentage qu’il accorde au libraire, fonction du chiffre d’affaires de ce dernier. »

Pour ces raisons, et bien plus encore, il expérimente de nouvelles pistes et solutions dont cette librairie. Quant à la question du court-circuit, Benoît Broyart estime ne l’être « pas totalement » tant que ses livres restent disponibles chez les autres libraires.

Crédit photo : Benoît Broyart au festival les Mystériales de Redon 2021/Domaine public

