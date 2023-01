Bourses Lagardère : Elisa Shua Dusapin et Aude Lemullier lauréates

Attribuées depuis 1990, les bourses de la Fondation Jean-Luc Lagardère offrent à des créateurs de moins de 30 ans (moins de 35 ans pour les bourses Libraire, Photographe et Scénariste TV) à la fois un soutien financier et le temps nécessaire pour mener à bien leur projet. Elles permettent aussi de nouer des liens avec les personnalités du monde des médias et de la culture qui composent les jurys.

Les lauréats 2022

Bourse Auteur de documentaire (15 000 €)

Giulia Montineri, 30 ans Projet primé : poursuivre son enquête de terrain et réaliser son prochain film sur le sexisme en Corse.

Bourse Auteur de film d’animation (20 000 €)

Thomas Baudre, 29 ans Projet primé : réaliser Bras cassé, un court métrage d’animation en 2D et rotoscopie.

Bourse Écrivain (20 000 €)

Elisa Shua Dusapin, 30 ans Projet primé : écrire son quatrième roman sur les liens si complexes d’une sororité.

Bourse Journaliste de presse écrite (10 000 €)

Amaury Hauchard, 28 ans Projet primé : réaliser un reportage ambitieux sur la quête de l’or saharien.

Bourse Libraire (30 000 €)

Aude Lemullier, 35 ans Projet primé : moderniser la librairie La Compagnie des livres reprise en mars 2022 à Vernon (27).

Bourse Musicien – Jazz et musique classique (15 000 €)

Charles Kieny, 30 ans Projet primé : produire et promouvoir son deuxième album CrozPhonics.

Bourse Photographe (10 000 €)

Aline Deschamps, 31 ans Projet primé : réaliser un reportage sur les nouvelles routes de migration des survivantes sierra-léonaises de la traite humaine.

Bourse Producteur cinéma (35 000 €)

Anne-Laure Berteau, 30 ans Projet primé : produire le premier long métrage de Louise Groult, L’année où, un récit d’adolescence.

Bourse Scénariste TV (15 000 €)

Arié Chamouni, 35 ans Projet primé : écrire Mazal Tov, une comédie sur les liens familiaux.

Les lauréats de la Fondation Jean-Luc Lagardère sont distingués par des jurys prestigieux présidés par des personnalités du monde des médias, des arts et de la culture : Stéphane Albouy, directeur de la rédaction du Journal du Dimanche (jury Journaliste de presse écrite) ; Catherine Alvaresse, directrice de l’unité documentaires de France Télévisions (jury Auteur de documentaire) ; Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche (jury Écrivain) ; Catherine Bozorgan, productrice, Manchester Films (jury Producteur cinéma) ; Serge Bromberg, PDG de Lobster Films (jury Auteur de film d’animation) ; Véra Peltekian, directrice des productions originales HBO Max France (jury Scénariste TV) ; Jean-Luc Soret, directeur de l’association Visa pour l’Image (jury Photographe) ; Pascal Thuot, directeur général de la librairie Millepages à Vincennes (jury Libraire) et Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre et directrice de l’Orchestre Symphonique Divertimento (jury Musicien – Jazz et musique classique).

