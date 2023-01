Meilleures ventes : on prend les mêmes et on recommence

Huit heures à Berlin, le 29e tome des aventures de Blake et Mortimer, redescend d’une position, mais reste dans le trio de tête, juste devant la suite de L’Arabe du Futur (18.258 ex.) par Riad Sattouf. La Prix Goncourt, Brigitte Giraud, campe quant à elle à la 6e place avec Vivre vite (16.014 ex.).

Spy x family, le manga de Tatsuya Endo, entreprend une remontada de quelque 13 places avec son 10e opus, passant devant le tome 103 du désormais classique One Piece. Intitulé Le Guerrier libérateur, il aura rejoint 14.278 nouvelles mangathèques au cours des sept derniers jours.

La littérature est de retour pour la suite du classement avec le titre de Marc Levy, Éteignez tout et la vie s’allume (12.503 ex.) ainsi que la version poche de Fils de personne (12.329 ex.) écrit par Jean-François Pasques, qui viennent à eux deux clôturer le top 10.

