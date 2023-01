Le monte-charge culturel : Sarah Barracco s’associe à Brigitte Bouchard

Désormais installée à Montréal, passionnée par la littérature et le monde des idées, quadrilingue, Sarah Barracco assurera notamment la vente des droits étrangers. Deux têtes chercheuses, donc, pour continuer de faire émerger de nouvelles voix tout en représentant les talents toujours plus nombreux qui rejoignent l’agence.

À l’heure de la concentration massive de l’édition, Le monte-charge culturel souhaite trouver les meilleures alliances entre écrivains et écrivaines, éditeurs et éditrices, ouvrir des pistes à des voix singulières et les défendre tant en France, qu’au Québec et dans le reste du monde. L’unique boussole de l’agence est la qualité du texte, et l’enthousiasme qu’il suscite au moment de la lecture. Du reste, les deux associées ne s’interdisent rien.

L’enthousiasme pour unique frontière

Dans le prolongement du travail d’éditrice de Brigitte Bouchard (Les Allusifs, Notabilia), la fiction littéraire reste au cœur de l’activité de l’agence et en 2023 sortiront les ouvrages de trois primoromancières françaises représentées par Le monte-charge culturel.

Brigitte Bouchard et Sarah Barracco s’intéressent aussi à la non-fiction et représentent depuis peu les droits en langue anglaise de l’essai autobiographique d’Amandine Gay, Une poupée en chocolat (La Découverte, 2021), une contribution majeure et inédite au débat sur l’adoption transraciale et transnationale.

Elles viennent par ailleurs de faire leur première embardée dans le domaine du roman graphique, conquises par le travail singulier de l’illustratrice franco-hongroise Zsuzsanna Szkurka, qui entamera en juillet 2023 une résidence de six mois à la maison des auteurs de la Cité internationale de la BD d’Angoulême. L’agence travaille également sur un projet de roman illustré par le dessinateur multiprimé Gérard Dubois.

Un pied sur chaque rive de l’Atlantique

Pas de limites de genre donc, ni de géographie. Le monte-charge culturel représente aussi bien des écrivains français comme Adrien Blouët, Fatima Daas, Aurélien Delsaux et Sophie Divry, que les québécois Sylvain Trudel et Pierre Yergeau, le romancier italien Giosuè Calaciura, le trublion de la littérature serbe Svetislav Basara ou encore le primo-romancier jordanien Omar Khalifah.

L’agence a des attaches très fortes avec la France et les deux associées se rendent régulièrement en Europe. Mais elles ont également un pied en Amérique du Nord et tissent, depuis Montréal, des liens resserrés avec le Québec, le Canada anglophone et les États-Unis. Balayant l’idée qu’un titre publié il y a plusieurs années ne suscite plus d’intérêt, elles viennent de vendre, vingt ans après sa publication aux Allusifs, les droits du roman Le Souffle de l’Harmattan de Sylvain Trudel à la maison d’édition new-yorkaise Archipelago.

Être un passeur exaltant

« Puisque tout bouge dans les maisons d’édition, nous devenons le lien stable avec les écrivains et écrivaines. Le respect de leur œuvre est au cœur de notre démarche. Nous nous engageons pleinement auprès des auteurs et autrices que nous représentons, de la rédaction du manuscrit à la promotion de l’ouvrage », indique l'agence.

« Nous échangeons régulièrement et les décisions prises sont toujours guidées par la volonté de leur assurer les conditions d’une création sereine. Nous assumons également entièrement notre rôle d’intermédiaire, avec les éditeurs et éditrices, les scouts et les sub-agents, avec qui nous maintenons un lien constant. Connaitre leurs goûts est une part essentielle de notre travail. Avec nos parcours et profils complémentaires, nous souhaitons continuer à défendre des récits qui décentrent le regard et ouvrent de nouvelles perspectives. »

