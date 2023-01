Le “Nobel de la littérature jeunesse” accusé de comportement pro-russe

Décerné tous les deux ans par l'Union internationale pour les livres de jeunesse (International Board on Books for Young People, IBBY), le Prix Hans-Christian-Andersen fait partie des ultimes récompenses dans le domaine de la littérature jeunesse.

En 2022, l'autrice française Marie-Aude Murail avait reçu le prix pour l'ensemble de sa carrière, permettant à la France d'obtenir sa première récompense depuis 1964 et le sacre de René Guillot, qui restait jusqu'alors le seul Français récompensé.

Le prochain Prix Hans-Christian-Andersen doit être remis en 2024 et, le 18 novembre dernier, l'Union révélait la liste des membres du jury chargé de désigner le ou la lauréate pour cette année. Soit 10 personnes, professeurs, éditeur, médiateur et autre illustrateur, dont la Française Morgane Vasta, formatrice, animatrice et chercheuse spécialisée en littérature jeunesse.

Pour présider ce jury, Anastasia Arkhipova, illustratrice née en 1955 à Moscou. Diplômée de l'École des beaux-arts de la capitale russe, elle commence sa carrière alors qu'elle est encore étudiante et se fait rapidement remarquer par les éditeurs de son pays. Elle a signé des dessins pour de nombreux livres pour la jeunesse, illustrant des récits de Charles Dickens, Oscar Wilde ou, justement, Hans-Christian-Andersen.

Anastasia Arkhipova, en 2015 (Svklimkin, CC BY-SA 4.0)

En France, Minedition a publié en 2019 Le secret de Noël des petits ours, cosigné avec Bruno Hächler et traduit par Géraldine Elschner.

Un soutien affiché à la guerre ?

La présidence russe du jury du Prix Hans-Christian-Andersen fait polémique depuis son dévoilement, en novembre dernier. L'IBBY avait, quelques semaines plus tôt, exprimé toute son opposition à l'agression russe de l'Ukraine, mais la désignation d'Anastasia Arkhipova a quelque peu brouillé le message de l'organisation.

Présidente de l'association des illustrateurs et designers de Moscou, Anastasia Arkhipova est également membre du conseil d'administration de l'association des artistes de Moscou, qui s'est particulièrement investie dans la production d'une propagande pro-guerre, selon le journal danois DR. Récemment, l'organisation a lancé un concours, nommé « АГИТФРОНТ » (« AGITFRONT »), appelant les illustrateurs et créateurs à créer des affiches célébrant la « victoire », la « réunification des territoires russes » et la « démoralisation de l'ennemi ».

Si l'événement, ouvert en 2020, s'inscrivait dans la célébration du 75e anniversaire de la victoire contre les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est depuis étendu à l'actualité, en prenant un accent plus dramatique encore. Les soldats ukrainiens, les couleurs de l'Ukraine, mais aussi les manipulations américaines ou européennes se trouvent mis en scène dans les illustrations, accessibles à cette adresse.

Désertion générale

La présidence d'Anastasia Arkhipova a suscité la défiance de plusieurs représentations nationales de l'IBBY. Les comités suédois, finlandais, norvégien, belge, estonien, lituanien et lettonien se seraient opposés au maintien d'Arkhipova à la tête du jury, et le comité danois a retiré ses nommés du prix international, tout comme son homologue suédois.

La récompense perd désormais son principal soutien, celui de la Reine du Danemark, Margrethe II, qui décernait une médaille au lauréat ou à la lauréate du Prix Nobel de la littérature jeunesse. Le Prix Hans-Christian-Andersen a ainsi disparu de la page qui recense les initiatives étrangères soutenues par la souveraine.

Photographie : la reine danoise Margrethe II, aux côtés du Premier ministre Narendra Modi, en mai 2022 (MEAphotogallery, CC BY-NC-ND 2.0)

