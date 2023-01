1Lib1Ref : “Wikipédia permet d'aborder une variété de sujets

Inaugurée en 2016, à l'occasion des 15 ans de l'encyclopédie en ligne, l'opération 1Lib1Ref s'était donné un objectif simple : faire en sorte que chaque bibliothécaire, sur la planète, ajoute une référence fiable à l'encyclopédie en ligne. Faire appel à des professionnels de l'information s'imposait naturellement : grâce à leur expertise et compétences, ils sont les plus à même de trancher quant à la fiabilité d'une source.

En 2022, l'événement mondial est de retour, avec deux sessions, comme d'habitude : du 15 janvier au 5 février, puis du 15 mai au 5 juin.

L'année dernière, sur les deux sessions de 2022, plus de 15.000 références ont été ajoutées à l'encyclopédie participative, avec des attentions particulières portées à l'égard des articles relatifs à des femmes ou à des sujets liés aux femmes, afin de réduire un écart encore important entre les genres.

Par l'ajout de références solides et de sources sûres, Wikipédia renforce sa fiabilité. Rappelons que l'encyclopédie ouverte repose sur un principe participatif qui autorise chacun à modifier les textes et les informations présentées. Si un système de modération a posteriori s'applique, le fait de pouvoir sourcer une information constitue évidemment une première garantie de sa véracité...

Accès à l'information et licence libre

Sylvain Machefert, bibliothécaire au sein de l'université Bordeaux Montaigne, est un contributeur chevronné de Wikipédia. Encore étudiant, en 2004, il fait ses premiers pas sur l'encyclopédie en ligne et contribue encore aujourd'hui à des articles, selon les périodes.

En 2017, la bibliothèque de Bordeaux Montaigne participe pour la première fois à 1Lib1Ref, à l'occasion de la deuxième édition. Depuis, le rendez-vous n'est jamais manqué. « Nous sommes entre 5 et 10 collègues assez motivés et, chaque année, de nouveaux collègues nous rejoignent : on mobilise une journée, le 19 janvier cette année, afin de montrer aux bibliothécaires le fonctionnement de Wikipédia et banaliser la contribution », nous explique le bibliothécaire.

La petite équipe de la BU Bordeaux Montaigne mobilisée pour l'occasion procédera ainsi à des petites modifications au sein de l'encyclopédie, en guise d'exemples. « Nous allons par exemple commencer en corrigeant des fautes d'orthographe que l'on trouve ici ou là. Nous identifions aussi, en amont, des pages qui manqueraient de sources, sur des sujets travaillés par des chercheurs et chercheuses de l'université. »

Si la contribution à Wikipédia est réelle au cours de cette journée, « l'idée n'est pas tant de contribuer que d'expliquer aux bibliothécaires le fonctionnement de cet outil et d'évoquer des sujets connexes ». Dans les formations qu'il assure auprès des étudiants, Sylvain Machefert utilise aussi l'encyclopédie pour des enseignements sur les ressources documentaires, l'attention aux sources et la fiabilité de l'information.

La plateforme a pu susciter et suscite parfois encore une certaine défiance des professionnels de l'information, par crainte d'un remplacement ou d'une ombre faite aux missions des bibliothèques. « Le site nous permet d'aborder avec nos collègues les sujets du droit d'accès à l'information, des licences libres, du plagiat et du respect des sources », détaille Sylvain Machefert.

Une ressource documentaire comme une autre ?

Deux décennies après sa création, l'encyclopédie Wikipédia est devenue un réflexe documentaire que les bibliothécaires, universitaires ou territoriaux, ne présentent plus. « Cela m'arrive encore de la mentionner, comme introduction, pour des bibliographies ou des points d'entrée, mais les usagers, lorsqu'ils viennent à la rencontre d'un bibliothécaire, ont déjà passé cette étape de la consultation de Wikipédia », estime Sylvain Machefert.

À LIRE: Comment la traduction a contribué à la libération des femmes

En tant que ressource documentaire, toutefois, Wikipédia a ses particularités, ses avantages et ses limites, qu'il convient d'évoquer avec des usagers. Parmi ses forces, une réactivité très grande, encore plus pour un projet encyclopédique, dont le revers est aussi une certaine faiblesse sur la fiabilité de l'information à un instant T. « En tant que professionnel de l'information, je trouve qu'il est plus pertinent de présenter cette ressource, avec ses limites, que de préconiser de ne pas l'utiliser. »

Parmi les bibliothèques participantes à 1Lib1Ref, le grand nombre de bibliothèques universitaires (Bordeaux, donc, mais aussi Strasbourg, la BULAC à Paris, en Guyane, Le Havre, Caen, la région Lorraine...) témoigne de l'attrait de l'opération pour les professionnels de l'information du milieu de la recherche.

Si la plateforme « ne fait clairement pas partie de ce que l'on va citer dans les références d'un travail de recherche », concède Sylvain Machefert, son fonctionnement unique et sa visée encyclopédique en fait un terrain d'apprentissage idéal.

À l'inverse, l'opération 1Lib1Ref semble assez peu médiatisée dans les bibliothèques territoriales : si la consultation de l'encyclopédie est universelle, la contribution l'est beaucoup moins. D'après les statistiques de Wikipédia France, la plateforme compte 2,4 millions d'articles en langue française, 1 milliard de pages vues en décembre 2022, mais seulement 6000 contributeurs actifs entre décembre 2021 et novembre 2022.

Photographie : illustration de Jasmina El Bouamraoui et Karabo Poppy Moletsane pour l'opération 1Lib1Ref de Wikipédia, domaine public

DOSSIER - Portraits de traductrices et traducteurs du passé