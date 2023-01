Au Havre, les grands noms de la littérature au festival Le Goût des Autres

Lancé par le duo Grand Corps Malade et Ben Mazué qui viendront présenter leur correspondance en ouverture du festival au Volcan - Scène nationale du Havre, Le Goût des autres sera l’occasion d’un grand rassemblement d’écrivains français et étrangers.

Sont attendus au Havre les prix Goncourt Brigitte Giraud (2022) et Laurent Gaudé ; la lauréate du prix Médicis 2022 Emmanuelle Bayamack- Tam ; les écrivains Amélie et Juliette Nothomb, Christophe Ono-dit-Biot et Simon Johannin ; les écrivains et musiciens Renan Luce et Rouda ; le cinéaste Lucas Belvaux ou la grand reporter Annick Cojean tandis que Philippe Claudel, de l’Académie Goncourt, Véronique Ovaldé et Philippe Besson présenteront leurs nouveaux romans publiés en janvier 2023.

Le public pourra découvrira au Havre une dizaine de jeunes auteurs : parmi lesquels Emma Becker, Hadrien Bels, Pauline Delabroy-Allard, Diaty Diallo, Xavier Le Clerc ou Anthony Passeron, dont les livres ont marqué la rentrée littéraire de septembre.

Côté littérature étrangère, le festival accueillera trois grands écrivains libanais (Sabyl Ghoussoub, prix Goncourt des Lycéens 2022, Diane Mazloum, Selim Nassib) autour du projet Voyage en francophonie et recevra deux figures majeures des lettres internationales : l’Argentine Mariana Enriquez et l’Américaine Lionel Shriver.

Le jeune public ne sera pas oublié avec une programmation de lectures jeunesse et d’animations scolaires conçue par des auteurs, artistes et illustrateurs dont Delphine Perret (Prix Sorcières 2022) et Gilles Poizat, Malika Doray et Emma Carlow, Séverine Vidal, Émeline Frémont et la musicienne havraise Lotti.

Voici l'ensemble du programme du festival :

Crédit photo Festival le goût des autres

DOSSIER - Portraits de traductrices et traducteurs du passé