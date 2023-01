Écosse : un livre de Robert Burns sauvé des rasoirs du coiffeur

Depuis le 3 janvier, le rare ouvrage relié est exposé à la bibliothèque Carnegie de Dunfermline, dans la région de Fife, à l'est de l'Écosse. Burns avait visité la ville en 1787. L’exposition d’une telle œuvre est exceptionnelle, rappelle Sarah Kelly au Guardian. Elle travaille avec l’organisme de bienfaisance OnFife, qui assure la gestion de l’établissement.

Le tome de Poems, Chiefly in the Scottish Dialect fut retrouvé dans un salon de coiffure anglais au XIXe siècle par John Murison. Passionné de Robert Burns, ce marchand de graines a repéré le livre rare dans l’échoppe avant de le racheter au propriétaire. Si les experts ne peuvent qu’estimer la date exacte de la transaction, elle aurait eu lieu dans les années 1880 ou 1890.

Les experts ne savent pas non plus comment l’ouvrage s’est retrouvé chez le coiffeur, situé à Shrewsbury, une ville du Shropshire en Angleterre. Pour Kelly, « Il y a plus de recherches à faire si nous voulons tracer le voyage du livre depuis et jusqu’à Shrewsbury. C’est merveilleux que John Murison ait eu la présence d’esprit d’intervenir et de sauver le livre, étant donné que si peu d’entre eux existent encore. »

Un ouvrage fragile

Robert Burns publie Poems, Chiefly in the Scottish Dialect pour la première fois dans la ville de Kilmarnock en 1786. 612 exemplaires uniquement ont été imprimés. À ce jour, les experts pensent que seuls 84 d’entre eux ont survécu. Kelly confie au Guardian : « Il n’est pas exposé très souvent du fait de son état et de sa rareté. »

La relique est en effet conservée dans une boîte spéciale en raison de sa fragilité. Elle est exceptionnellement exposée aux côtés d’autres objets de la collection Murison Burns, qui comprend entre autres des poteries, des portraits et d'autres livres.

L’exposition chevauchera la Burns Night, une tradition nationale visant à célébrer le jour de naissance de Robert Burns chaque 25 janvier. Né à Alloway, en Écosse, en 1759, Burns est surtout connu pour avoir écrit le poème Auld Lang Syne qui a ensuite été mis en musique. Il est devenu l’un des poètes écossais les plus renommés.

Pour Caroline Davies il a « fait plus que tout autre poète pour exporter la langue écossaise du XVIIIe siècle dans le monde entier ».

En 2022, des chercheurs découvraient des lettres dans lesquelles John Moore, médecin et correspondant régulier de Burns, lui conseillait de ne pas écrire en écossais. Il craignait en effet que cela ne l’isole des lecteurs basés à Londres. Burns a ignoré les conseils et il est depuis devenu l’une des personnalités les plus célèbres d’Écosse.

