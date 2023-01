Pour la première fois, Charles III salue des personnalités littéraires

Chaque début d'année, les 15 royaumes du Commonwealth, actuellement dirigés par Charles III, désignent de nouveaux entrants au sein de l'ordre de l'Empire britannique. L'idée étant de saluer des personnalités à l'origine d'accomplissements substantiels dans leurs domaines respectifs.

La liste complète des heureux et heureuses élus a été présentée par le palais de Buckingham le 30 décembre dernier. On y découvre 1100 noms, dont celui de Brian May, guitariste de Queen, ceux de membres de l'équipe féminine de football britannique, ou encore celui d'Alison Rose, PDG de la banque NatWest. Mais aussi Louenna Hood, 38 ans, qui s'est largement investie afin de collecter des fonds au bénéfice de la population ukrainienne.

Dans le domaine du livre et de la littérature, l'autrice Hermione Lee a été faite Chevalier grand-croix de l'ordre de l'Empire britannique, quand Catherine Belton, Francesca Simon, Helena Whitbread, Kimberley Griffith Reynolds et Dara McAnulty rejoignent l'ordre honorifique.

Le Prince Charles a également choisi d'honorer Roland Francis Kester Keating, directeur exécutif de la British Library. D'autres bibliothécaires sont remerciés pour leurs bons services, parmi lesquels Stephen John Bleakley, Susan Anne Crowley, Zoey Tashi Colleen Dixon ou encore Sylvia Mary Knights.

Récipiendaire d'une médaille de l'ordre, l'autrice Molly Watts est plus particulièrement saluée pour « des services rendus à la littérature pendant l'épidémie de Covid-19 ». En 2020, cette pédiatre avait signé un ouvrage illustré permettant d'expliquer l'épidémie de coronavirus aux plus jeunes et ainsi de lutter contre l'anxiété des plus jeunes.

Lorsque la reine Elizabeth était à la tête de l'Empire britannique, deux listes étaient publiées chaque année : celle du nouvel an, donc, et une seconde, en juin, à l'occasion de son « anniversaire ».

Photographie : Charles III, en décembre 2022 (ukhouseoflords, CC BY-NC-ND 2.0)

