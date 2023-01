Six versions : Matt Wesolowski revisite diaboliquement le thriller

1997. Au Royaume-Uni, le corps de Tom Jeffries, 15 ans, est découvert sur le mont Scarclaw, près d’un cente de loisirs. L’enquête, largement relayée dans les médias, conclut à un accident. 2017. Scott King ranime le fait divers dans son podcast « Six Versions ». Il donne la parole à six protagonistes ayant connu Tom Jeffries, dont la bande de copains qu’il fréquentait pour les vacances. Chaque témoin dévoile ses souvenirs et ses zones d’ombres. La forêt du mont Scarclaw qui abrite son vieux cimetière et son marais a été le théâtre macabre de jeux adolescents et de légendes ancestrales : une créature monstrueuse hanterait les lieux. Scott King révélera-t-il la vérité?

Scott King retrouve tous les protagonistes de l’époque, amis, témoins, suspects, policiers et propose à son public Six versions (trad. Antoine Chainas) pour résoudre cette énigme...

Un polar et roman noir résolument moderne, aux accents presque gothiques, dont l'intrigue est diaboliquement maîtrisée et l'écriture juste et évocatrice : une petite perle.

Extrait :

« Je reconnais cette partie de la forêt. Cette réminiscence suscite en moi une pointe de satisfaction, un sentiment d’accomplissement. À mesure que j’émerge des bois, l’environnement me devient plus familier. Les arbres me surplombent avec leur mine austère habituelle. Ma première incursion dans la région m’avait impressionné, je m’étais senti écrasé par l’aspect imposant de la nature, sans parvenir à me ressaisir. Les arbres, innombrables, paraissaient surgir de l’obscurité, peuplés d’oiseaux bruyants et tourmentés. Les sporanges des fougères vous battaient paresseusement les jarrets quand vous traversiez la végétation. »

par Barbara Defontaine, Furet du Nord de Roubaix

