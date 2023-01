Guillaume Dervieux rejoint la direction d'Editis

Cette nomination fait suite à la volonté d’Editis de renforcer les équipes de direction dans une période particulièrement importante pour le groupe. « Je souhaite la bienvenue à Guillaume Dervieux au moment où Editis aborde une nouvelle étape de son histoire et de sa transformation », déclare Michèle Benbunan, directrice générale d’Editis.

Dans son rôle, Guillaume Dervieux reporte à Michèle Benbunan qu’il secondera sur la stratégie et la transformation du groupe. Il serait, précise Le Monde, un proche d’Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi et président du Conseil d’administration d’Editis – un point démenti par le groupe.

Sa nomination intervient après le départ de Jean Spiri, anciennement secrétaire général, qui quitte l’entreprise pour devenir le directeur de cabinet de Brigitte Macron.

Guillaume Dervieux, diplômé de l’IEP de Paris et du MS ESCP-Asfored, a débuté sa carrière en tant que directeur éditorial au sein des groupes Wolters Kluwer et Vivendi.

Il a pris en 2003 la direction générale d'Armand Colin, maison du groupe Hachette. Il a été, entre 2007 et 2018, vice-président et directeur général des éditions Albin Michel, président du Pôle éducation d’Albin Michel (qui regroupe notamment Magnard, Vuibert et Delagrave), Président de Dilisco et du réseau des Librairies Albin Michel. Il a enfin occupé, entre 2019 et 2022, la Vice-Présidence et la direction générale des maisons françaises et européennes du Groupe Libella.

Crédits photo : Guillaume Dervieux en 2017 - ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Edit : une précédente version de l'article indiquait à tort que Guillaume Dervieux succédait à Jean Spiri.

