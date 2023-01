Un poème manuscrit de Louis Aragon découvert  

« Je suis toujours ému de découvrir des moments d’histoire, des moments de la littérature qui arrivent dans mes mains ; me dire qu’Aragon a touché le papier que je touche en ce moment, c’est émouvant, oui », confie Julien Paganetti à France 3. L'expert, spécialisé dans les manuscrits autographes écrits par des auteurs classiques, a conscience de la rareté d’une telle découverte.

Sur la feuille, l’auteur des Yeux d’Elsa a tracé à l’encre bleue, le poème Lyon-les-mystères, présent dans le recueil, La Diane française. Le poète s’était rendu dans la ville avec sa compagne et également auteure, Elsa Triolet, pour s’y cacher.

C’est le père d’un certain Bertrand Tavernier, décédé en 2021, qui a accueilli le couple dans sa maison, mais également Albert Camus. Le lieu, situé 4 de la rue Chambovet dans le 3e arrondissement de Lyon, recevait les membres du comité national des écrivains de la zone sud, dont Aragon était un cadre. D’autres figures comme Jean Cassou, Pierre Seghers ou encore Claude Roy ont participé à l'organisation résistante. La demeure est aujourd’hui démolie.

Résistants et survivants

À la libération, le communiste Louis Aragon coopérera activement à la création d’une « liste noire », à destination du Comité d’épuration des gens de lettres. Sont cités des auteurs comme Louis-Ferdinand Céline, Charles Maurras, Pierre Drieu la Rochelle ou encore Jean Giono.

À l’été 1943, le réseau des Résistants (FTPF) reloge le couple d’artistes à Saint-Donat, au nord de la Drôme, leur sécurité n’étant plus assurée à Lyon. Sous les pseudonymes d’Élisabeth et Lucien Andrieux, ils y séjourneront jusqu’en 1944. Ils continuent à publier dans des revues et des éditions clandestines, et lancent même un journal, La Drôme en armes.

Outre d’achever son roman Aurélien, Aragon y écrit son recueil de nouvelles, Servitude et Grandeur des Français, ou encore les poèmes qui composent La Diane française. Elsa Triolet rédige de son côté Le premier accroc coûte deux cents francs, qui lui vaut le premier Prix Goncourt remis à une femme, en 1945, au titre de l’année précédente.

À l’occasion du 40e anniversaire de la disparition de l’auteur du Paysan de Paris, son éditeur historique, Gallimard, a réédité en novembre trois recueils du poète, Les chambres, Persécuté persécuteur et Les adieux et autres poèmes. Le premier a été imprimé en 1969, et invoque les thèmes de prédilection de l’écrivain : Elsa, la mémoire ou la désillusion.

Le deuxième a été publié en 1931 et constitue un « hymne politique où frémit toute la croyance du poète dans le communisme ». Enfin, Les adieux et autres poèmes, dernier recueil paru du vivant du poète, est composé de textes écrits entre 1958 et 1981, date de parution.

Crédits photo : Domaine Public

