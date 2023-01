Boy’s Abyss : fable d’amour et de mort  

Reiji n’a eu que le malheur de naître dans une petite bourgade japonaise. Pour avoir des perspectives d’avenir, il faudrait qu’il parte pour la ville. Mais à la maison, il n’est pas question de lui payer des études : sa grand-mère souffre de démence et son grand frère ne sort plus de sa chambre.

Sa mère n’attend qu’une chose : que Reiji finisse le lycée pour se mettre à travailler et l’aider à soutenir le foyer. Tchako, l’amie d’enfance de Reiji, partira pour Tokyo en le laissant seul. Ces derniers temps, le quotidien de Reiji se fait de plus en plus terne, sans joie ni couleur. Jusqu’à qu’il découvre son idole préférée en train de fumer une clope derrière la supérette du coin. Ce soir-là, le destin de Reiji pourrait bien basculer… vers des abysses d’une noirceur insoupçonnée.

Doux bruits d’âmes brisées

Boy’s Abyss porte sur l’existence humaine un regard particulièrement sombre, cette série n’est donc pas à mettre entre toutes les mains. On y trouve un érotisme ambigu et presque une esthétisation du suicide, mais c’est là ce qui confère à la série toute sa poésie macabre. La mort plane même sur le décor : on raconte qu’il y a bien longtemps, par une nuit de tempête, deux amants se sont jetés dans la rivière locale pour que leur amour soit éternel.

Tous les personnages, à commencer par le héros, entament une lente descente en enfer. Quelque chose en eux est brisé, mais ils continuent d’avancer, jusqu’au point de non-retour. Ils sont tous porteurs d’un mystère qui ne demande qu’à être percé à jour. Reiji a perdu tout espoir de voir son avenir changer et vit chaque journée comme un pas de plus vers la mort. Sa mère n’a pour seul réconfort que de faire peser un peu de sa détresse sur lui.

Nagi, l’idole en déroute, se sent plus vide qu’une coquille d’escargot abandonnée. Gen, la racaille de bas étage, ne s’amuse que de faire de Reiji son jouet. Et il y a aussi ce mystérieux homme barbu qui laisse traîner ses yeux partout… Avec calme et subtilité, Minenami Ryô nous dépeint la fable tragique de ces êtres rattrapés par la légende de leur ville.

Épineux et onirique

Une magie particulière, une ambiance unique se dégagent de Boy’s Abyss. Chaque chapitre est une marche funeste, on entend une musique calme en arrière-plan de ces planches aux cases larges et spacieuses. La pluie tombe sans cesse et le désespoir s’installe dans les yeux, mais le trait majestueux de Minenami Ryô rend tout cela doux et tranquille. On se plonge dans les larges pages de ce volume grand format et on se sent nous aussi happés par cette aura onirique de mystère.

Projetés par les yeux de Reiji en face de la belle et inquiétante Nagi, on ne sait pas toujours bien ce qui est réel. Qui est-elle vraiment, de la mignonne idole à la carrière prometteuse ou de la beauté manipulatrice que n’anime plus qu’un désir de mort ?

Boy’s Abyss se fait des plus en plus mystérieux au fil des pages. On aperçoit déjà la noirceur complexe de chacun des personnages, et on se demande ce qu’ils nous cachent tous. La série, avec 11 tomes déjà parus au Japon, prend son temps pour nous le dévoiler, tout en nous immergeant dans son rythme si particulier.

