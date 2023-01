Harmonia Mundi Livre diffusera 5 nouveaux éditeurs

À commencer par la structure Les Argonautes qui publient de la littérature en faisant la part belle à l’écriture européenne. Le livre comme médium de dialogue culturel, voilà le mantra de cette nouvelle maison indépendante qui met en lumière la littérature traduite. Lancés il y a quelques jours, Les Argonautes entendent publier 10 à 12 titres par an.

Puis viennent les structures jeunesse avec une seconde création, la maison Panthera. Faire de chaque titre une œuvre unique tant dans son propos que dans sa forme, tel est le but de cette dernière. Elle propose albums, documentaires, BD et romans graphiques pour petits et grands, mais toujours l’illustration à l’honneur.

La maison Eliza est aussi spécialisée dans la jeunesse. Éditées par les libraires nantaises de l'enseigne Les Bien-aimés, les œuvres soigneusement sélectionnées sont imprimées en France ou en Italie avec une démarche responsable. Mais la structure est également solidaire et promeut des partenariats avec des associations en ce sens. Adultes passionnés ou enfants de 0 à 8 ans, nouvellement diffusés par Harmonia Mundi, le fonds de la maison Eliza trouvera sans nul doute son public.

Dernière venue dans la diffusion à destination de la jeunesse, ABC Melody embarque les lecteurs à la découverte de nouveaux pays et de leurs cultures. Au programme humour, suspense et musique pour tous avec les nouveautés du second semestre 2022, dorénavant distribuées par le groupe Harmonia Mundi.

Enfin, la maison de Gaëlle Bidan, les éditions de l’Atelier, est la dernière à rejoindre le groupe en ce début d’année. Depuis près de 100 ans, la maison spécialisée en sciences humaines cultive indépendance, engagement et humanité.

Crédits photo : illustration - Emmanuel25 (CC BY-NC 2.0)