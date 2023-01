Sherlock Holmes met les deux pieds dans le domaine public

Le premier janvier marquait la Journée du domaine public aux États-Unis, avec l’entrée dans le domaine public de plusieurs textes iconiques publiés en 1927. Outre-Atlantique, la date de publication d'une œuvre sert à calculer son entrée dans le domaine public, et non la mort de son auteur, comme cela est le cas en France, notamment.

Ainsi, To the Lighthouse (La promenade au phare) de Virginia Woolf, Men without Women d’Ernest Hemingway ou encore Le Temps retrouvé, opus final de la saga À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, sont libres de droits. Bien entendu, il s'agit des versions originales : les traductions en français, elles, restent couvertes par le droit d'auteur, jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur ou de l'autrice de la traduction.

En plus de ces textes, de grands films, comme le classique Metropolis de Fritz Lang, ou encore The Jazz Singer d'Alan Crosland, la toute première production avec des dialogues, rejoignent aussi le patrimoine national.

Mais 2023 permet également aux derniers travaux de Sir Arthur Conan Doyle de se libérer de toute contrainte. Commencées en 1887, les aventures de Sherlock Holmes ont pris fin avec un ultime recueil de nouvelles signé par l’auteur britannique en 1927. Les Archives de Sherlock Holmes contiennent, entre autres, des titres tels que La Pierre de Mazarin, Le Vampire du Sussex ou encore Les Trois Pignons.

En 1998, près de soixante-dix ans après la mort de l’auteur, les héritiers de l’auteur s'étaient réunis sous le label Conan Doyle Estate Ltd. Ils prolongeaient ainsi leurs droits sur les pérégrinations du détective britannique. Mais le délai légal est désormais expiré et le résident de Baker Street est dorénavant libre de droits plus de 96 ans après la sortie du tome final de ses aventures.

Pas si élémentaire...

Maintenant gratuitement accessibles, les textes originaux de l'écrivain ont inspiré et inspirent encore aujourd’hui de nombreuses adaptations. Jusqu’à présent, il fallait payer des droits d’auteur à la société des ayants droit : cela avait d'ailleurs valu à Netflix d’être traîné en justice pour sa version filmée des livres Enola Holmes, en 2020. Ces derniers, écrits par Nancy Springer, adaptaient des personnages de Conan Doyle, encore en partie couverts par le droit d'auteur. Les ayants droit l'auteur avaient précédemment attaqué Springer, pour les mêmes raisons, en vain.

À LIRE: Copyright : Netflix trouve un accord pour le procès Enola Holmes

Les ultimes nouvelles de Conan Doyle, dans le domaine public depuis le 1er janvier 2023, pourront donc également être traduites, rééditées ou même adaptées à nouveau en toute liberté. Reste à savoir si, comme Bambi ou encore Winnie l’Ourson (libre de droit depuis l’an dernier), il fera l’objet d’une réinterprétation loufoque...

Au Royaume-Uni, Holmes était déjà tombé dans le domaine public en 1980, avant qu'un changement législatif ne le maintienne sous protection jusqu’aux années 2000.

Au Canada, en revanche, suite au passage d’une loi juste avant la fin de l'année 2022, la protection des droits privés s’est étendue de 20 années supplémentaires. Elle passe ainsi de 50 à 70 ans après le décès de l’auteur. En conséquence, aucune oeuvre ne rejoindra le domaine public canadien avant 2043.

Cette décision découle de la nouvelle version de l’accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) permettant la législation du libre-échange. Ce traité est déjà en place depuis juillet 2020 : les deux autres territoires concernés appliquent d’ores et déjà la règle des 70 ans. En somme, la loi canadienne s’adapte à la norme internationale.

En France, 2023 a vu l'entrée dans le domaine public des textes de Paul Éluard, Charles Maurras, Céline Arnauld, Roger Vitrac ou encore le Prix Goncourt 1923 Lucien Fabre.

via CBR, ComicBook

Crédits photo : Enola Holmes - Netflix