Mathilde Brézet, lauréate du Prix Khôra-Institut de France

Remis chaque année et doté de 15.000 €, le Prix Khôra-Institut de France de l’essai littéraire est ouvert aux auteurs d’expression française et aux œuvres éditées entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’année en cours ou au cours de l’année précédente. On entendra par « essai littéraire » tout ouvrage dans lequel l’auteur, se fondant sur une expérience personnelle de la création, interroge la littérature par les moyens de la langue littéraire.

Voici un extrait de l'ouvrage par l'éditeur :

C'est un peuple légendaire, immense, vif comme s'il avait vécu. Ce sont les personnages d'A la recherche du temps perdu, avec leurs visages, leurs désirs, leurs tics, leurs mots fameux : ils sont une petite centaine, choisis par Mathilde Brézet dans ce dictionnaire libre et passionné. Chaque nom est un récit - parfois une apparition : récit d'une vie, mais aussi récit d'un parcours de création. Comment est née Albertine ? Et Swann ? Que veut nous dire Proust avec Jupien ? Pourquoi un personnage comme la femme de chambre de la baronne Putbus, capital dans les premières versions de l'oeuvre, a quasiment disparu ? Il y a aussi les personnages sans nom mais pas sans regard, comme le liftier ou les "filles portant le lait". Nourri de nombreux et travaux universitaires, ce volume ouvre des perspectives en citant abondamment les avant-textes du chef-d'oeuvre, la correspondance de l'auteur, et les témoignages de ses contemporains. Le regard et le ton sont ceux d'un lecteur qui parle à d'autres, et qui ne cesse de donner à connaître ou à reprendre. Pour qui n'a pas lu Proust, ce dictionnaire est l'occasion de se familiariser avec ses héros, et de découvrir la richesse inouïe de son univers.

Le jury est composé d'académiciens et de personnalités extérieures, à savoir pour 2022, Chantal de Galbert, Michel Zink, académicien et secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Jean Clair, académicien, Pierre Brunel, Jean-Michel Delacomptée, Alexandre Grandazzi et Belinda Cannone.

L'année dernière, le prix avait récompensé Christophe Etemadzadeh pour son livre La vie sans savoir, publié aux éditions Arléa.

