L’intelligence artificielle représente de nouvelles façons de créer

ActuaLitté : Pourquoi ce choix de l’Intelligence artificielle pour réaliser la couverture du livre Poster Girl ?

Elsa Lafon : Nous avons eu recours au logiciel Midjourney pour ce nouveau roman de Veronica Roth, l’auteure de Divergente, qui interroge notre rapport à la technologie et à l’image. Dans ce roman, le visage de l’héroïne est devenu l’affiche de propagande d’un régime totalitaire.

La direction artistique des éditions Michel Lafon m’a proposé d’utiliser l’IA comme une mise en abyme intéressante pour interroger la « vérité » d’une représentation.

En regard du contenu de l’ouvrage, qu’exprime votre démarche d’éditrice ?

Elsa Lafon : Les éditions Michel Lafon sont attentives à toutes les nouvelles tendances, éclectiques et désireuses de défricher de nous nouveaux territoires. C’est l’ADN de la maison que d’être précurseur dans de nombreux domaines, aussi bien éditoriaux que médiatiques !

Cette agilité nous a aussi permis de conserver notre indépendance.

Quelle est cette fameuse IA Midjourney, créditée pour la réalisation de l’illustration ?

Elsa Lafon : C’est un outil graphique utilisant l’intelligence artificielle pour générer une image. Sur son site, Midjourney se présente comme un laboratoire de recherche indépendant qui explore de nouveaux supports de pensée et développe les capacités d’imagination de l’espèce humaine.

Concernant la partie technique, notre graphiste entre dans le logiciel des mots clés - visage, femme, déterminée, propagande, uniforme, froid, constructivisme - comme il le fait lors d’une recherche iconographique en banques d’images, que ce soit pour des photos ou des illustrations. Le logiciel génère des propositions. Le graphiste choisit celle qui lui semble la plus adaptée, effectue des retouches puis intègre le visage dans sa composition de couverture réalisée de façon traditionnelle.

Que pensez-vous du résultat final ?

Elsa Lafon : C’est une réinterprétation de la couverture américaine et anglaise. Le résultat final reste à l’appréciation de chacun. Les critiques pointent le risque de dérives économiques, et un monde où la production de couvertures deviendrait gratuite.

Quel est le budget annuel consacré par votre maison à ce volet ?

Elsa Lafon : Hors photographes et compte tenu de notre production en bande dessinée, la maison d’édition dépense plus de 300.000 € par an pour les illustrateurs. De plus, elle engage quatre graphistes salariés à plein temps et une dizaine de graphistes en free-lance, notamment pour la création des beaux livres.

Avec plus de 200 nouveautés par an, nous travaillons chaque année avec des centaines d’illustrateurs et continuerons à mettre en valeur leur travail.

Dans la fabrication d’un livre, quel pourcentage représente la couverture ?

Elsa Lafon : Une couverture créée par un illustrateur ou via un photographe coûte entre 600 et 5000 € selon le genre et la notoriété de son auteur.

Au-delà de l’expérimentation pour Poster Girl, cette approche a-t-elle vocation à se généraliser ?

Elsa Lafon : Aucunement. Comme je l’ai dit, c’est une idée originale pour un livre singulier, mais qui n’a pas vocation à se généraliser. En revanche, l’IA est un sujet actuel (que ce soit visuel ou sémantique) et d’avenir avec le développement de ChatGP3.

Elle est déjà utilisée par les smartphones (reconnaissance faciale et empreintes digitales), la musique, les jeux et aujourd’hui la création d’images.

Certains graphistes y voient même l’opportunité d’automatiser des tâches répétitives et d’effectuer de façon inventive un travail débuté avec des logiciels plus puissants. De la même façon que les ordinateurs ont modifié leur métier il y a 35 ans, l’intelligence artificielle représente aussi de nouvelles façons de créer.

À l’heure où des IA peuvent presque écrire des livres, comment comprenez-vous cette polémique ?

Elsa Lafon : Cette polémique exprime la crainte des artistes d’une méconnaissance de leur travail et d’une déshumanisation. Des débats autour de la création ont toujours existé, dès lors qu’une nouvelle technique est apparue (de la peinture à l’huile à l’appareil photo). Et ils sont nécessaires !

Dans l’histoire de l’art, je pense notamment aux réflexions proposées sur la créativité par Marcel Duchamp avec le courant du « ready-made » et à Vassily Kandinsky dans son plaidoyer Du spirituel dans l’art. L’humain est très présent dans l’intelligence artificielle, car l’apprentissage se fait sur du contenu généré par lui.

Voilà qui donne, finalement, l’occasion de rappeler notre attachement historique et fort à l’égard des artistes et des illustrateurs.

Crédits photo : Aideal Hwa/ Unsplash

DOSSIER - Douze auteurs, douze romans de la rentrée littéraire 2020