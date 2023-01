Des livres pour faire des économies

En matière d’économie, il faut d’abord s’interroger sur l’énergie. C’est le domaine qui a connu ces derniers mois les hausses de tarif les plus importantes. Avec l’arrivée de l’hiver, il devient important de faire attention à son mode de chauffage. On peut trouver en ligne de nombreux sites qui proposent de recueillir les promotions disponibles pour faire des économies, avec l’accès à des codes promo. Mais il est aussi opportun de se tourner vers quelques livres qui, une fois achetés, sauront vous apporter des économies non négligeables.

Bons plans pour économiser l’énergie (Rustica, 2011)

Paru en 2011, cet ouvrage est plus que jamais d’actualité. Vous y retrouverez une mine d’idées pour faire baisser vos dépenses énergétiques. Si vous vous engagez dans d’importants travaux de rénovation, c’est un guide à ne pas négliger. Il vous orientera vers les meilleures solutions en matière d’isolation. On apprend aussi quel chauffage installer selon les besoins. Il est nécessaire de travailler aussi sur la ventilation du logement. Avec des prix de l'énergie qui flambent depuis le milieu de l'année 2021, selon l'Insee, de solides économies sont possibles en matière de consommation énergétique.

Ce petit livre de 96 pages propose aussi des bons plans pour économiser l’eau et faire baisser la facture d’électricité en coupant tous les usages inutiles. L’ouvrage est divisé en chapitres, avec la prise en compte claire de chaque domaine (isolation, chauffage, climatisation, ventilation, eau, électricité, cuisson, voiture, aides financières, calcul d’une durée d’amortissement…).

Objectif zéro budget (Rustica, 2021, 64 pages) :

Signé par Sophie Grenat qui anime le blog Riche au Féminin, ce petit ouvrage est à mettre entre toutes les mains tant il peut s’avérer riche d’enseignements pour faire la paix avec son banquier et retrouver une situation financière satisfaisante.

Ce guide ne cherche pas simplement à vous faire économiser de l’argent, mais bien à changer votre positionnement par rapport à l’argent, ce qui devrait s’accompagner d’une évolution positive vers un retour à l’essentiel. Pour un prix somme toute assez modique (5,95 €), vous accèderez à quinze défis pour transformer votre budget afin de l’inscrire dans une perspective écologique. Au programme, réutiliser, faire soi-même, trier et consommer responsable.

Le grand guide Marabout de l’autosuffisance (2019, 408 pages, 29,90 €)

Le budget est plus imposant (29,90 €), et le nombre de pages aussi, mais c’est que la démarche va cette fois bien plus loin au rayon des économies. John Seymour dépose entre nos mains un guide complet pour aller enfin vers une vie qui soit en harmonie avec la nature. Faites le choix radical d’un retour à la campagne.

Les conseils sont précis et pratiques pour vous aider à couper du bois, cultiver des fruits et des légumes, faire du fromage ou même élever des animaux. Il ne vous reste plus qu’à quitter votre sombre deux-pièces pour trouver une jolie petite ferme à rénover loin de tout, mais véritablement proche de la nature !

Cet ouvrage publié pour la première fois en 1974 est devenu, au fil du temps, une référence en matière d’autonomie alimentaire. John Seymour, inscrit dans le mouvement de l’autosuffisance, mit en œuvre à plusieurs reprises au cours de sa vie, un mode de consommation tourné vers la nature, loin de tout produit industriel.

Comment économiser ? (2019, 8,97 €)

Dans cet ouvrage de 165 pages, Julie Cellier nous parle finance. Il s’agit d’entrer dans le vif du sujet pour se sortir d’une situation qui peut parfois être critique. Voilà quelques petits cours très instructifs pour arriver enfin à épargner quelque peu à la fin de chaque mois. Au programme, plus de 70 conseils pratiques pour adopter les bonnes stratégies afin de ne plus avoir peur des jours qui suivent le 15 du mois.

Ce livre passe en revue différentes situations, que ce soit épargner pour faire face à des imprévus, ou concevoir un plan solide pour rembourser ses dettes, ou bien encore se faire un joli matelas pour affronter la retraite en toute sérénité. A vous de prendre des décisions et d’agir en fonction de vos besoins.