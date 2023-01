Suicide : un livre peut-il inciter à passer à l'acte ?

Le 3 octobre 2022, les éditions Fides, un groupe éditorial francophone bien connu au Québec, publient Le garçon aux pieds à l’envers, roman signé par François Blais. Il s’agit d’un livre posthume : l’auteur est décédé le 14 mai précédent, à l’âge de 49 ans.

Entré en littérature en 2006, Blais a signé de nombreux ouvrages aux éditions L’instant même, ainsi que des titres pour la jeunesse aux éditions Les 400 coups : certains ont été remarqués ou distingués par les Prix des Libraires du Québec.

« Il avait besoin de défis littéraires, c’est ce qui le motivait », soulignait, à l’annonce de la mort du romancier, l’éditrice Geneviève Pigeon, de la maison L’instant même. Elle avait indiqué, avec l’accord de la famille du défunt, que la mort de celui-ci s’expliquait par un suicide. « J’ai parlé à la famille ce matin pour m’assurer qu’on pourrait en parler et qu’elle était à l’aise avec le fait qu’on puisse dire que c’était la décision de François. »

« Par imitation »

Présenté comme le « dernier roman » de l’auteur, Le garçon aux pieds à l’envers s’inscrit dans la production de François Blais destinée aux jeunes lecteurs, inclus dans la collection « Fides Jeunesse » du groupe éditorial.

Le titre suit l’enquête de deux amies pour retrouver une voisine disparue, dont les parents sont relativement débonnaires. Adrienne et Léonie remontent la piste de leur voisine jusqu’à des éléments qui semblent relever du paranormal...

Le garçon aux pieds à l’envers convoque divers éléments et sujets, notamment ceux de la détresse adolescente et du suicide. Ces deux derniers thèmes ont poussé le ministère de la Santé québécois, par un courrier daté du 16 décembre dernier, à déconseiller la mise en avant de l’ouvrage auprès des lecteurs.

« La lecture du roman pourrait affecter les jeunes présentant des vulnérabilités. Ces derniers pourraient notamment adopter des comportements suicidaires par imitation. Même dans le cas d’une fiction, les risques d’imitation sont réels », assure notamment le texte de trois pages signé par Marie-Ève Bédard, sous-ministre adjointe à la Direction générale de la planification, de la prévention et de la protection en santé publique (DGPPPSP).

Le titre de François Blais serait potentiellement à l’origine de risques pour la santé publique des plus jeunes, et la missive insiste : « Il est capital de ne pas attirer l’attention et la curiosité du public sur ce livre. » La DGPPPSP déplore notamment une présentation du suicide sous forme « de jeux et de défis » et qu’« aucune mention n’est faite quant à l’importance de demander de l’aide si l’on songe au suicide ».

Un acte de censure ?

Le groupe Fides, sollicité par les autorités compétentes, a ajouté à son site internet une mention : « Même si l’histoire qui est racontée dans ce roman est fictive, le suicide peut être un sujet difficile pour certaines personnes, jeunes ou moins jeunes. » On trouve aussi sur la page du roman les renseignements nécessaires pour trouver de l’aide en cas de pensées suicidaires.

Cet avis et les renseignements associés seront intégrés dans le livre, à l’occasion d’éventuelles réimpressions et avec l’aide des libraires.

Cependant, l’éditeur a dénoncé la démarché de la DGPPPSP, dont elle estime la lecture du roman « biaisée ». « Il s’agit d’un acte de censure qui est préjudiciable à l’œuvre de l’auteur, à la réputation de la maison d’édition et, ultimement, aux lecteurs et lectrices. Pour sa part, Fides se fie entièrement au jugement des enseignants, bibliothécaires, éducateurs, libraires et prescripteurs qui ont l’habitude des univers riches de la littérature pour en juger en dernier recours », a indiqué Fides au Soleil.

Chez les « prescripteurs », notamment les libraires, la distinction entre la fiction et le réel est soulignée : « Ce n’est pas un livre faisant l’apologie du suicide. Ce n’est pas un livre qui donne des moyens de le faire et qui banalise le geste », rappelle ainsi Audrey Martel, de la librairie l’Exèdre de Trois-Rivières, à Radio Canada.

Polémique récurrente

Si la mention des consignes de santé publique paraît bien à propos au sein d’une œuvre de fiction, dissimuler l’évocation de sujets complexes, violents ou tabous soulève des questions bien plus vastes. Entre 2017 et 2020, la diffusion de la série 13 Reasons Why — d’ailleurs adaptée d’un roman de Jay Asher (traduit par Nathalie Peronny, Albin Michel) — avait fait craindre une hausse des suicides chez les jeunes téléspectateurs.

En 2019, une étude publiée dans le Journal of the American Academy of Child and Adolescent avait mis en évidence une hausse des tentatives de suicide, le mois de la diffusion de la série. Le lien était rapidement établi : en voyant un acte à l’écran, les téléspectateurs influençables s’étaient décidés à le reproduire.

Quelques mois plus tard, une analyse plus fine des mêmes résultats, publiée dans Plos One, remettait en cause ce lien. En effet, la hausse des tentatives pointée démarrait avant la diffusion de la série sur la plateforme Netflix. Cette dernière, après les critiques reçues sur la scène de suicide d’une adolescente, avait toutefois préféré supprimer les images concernées.

Les chercheurs et chercheuses spécialisées sur le sujet soulignent eux-mêmes le caractère versatile des analyses et des conclusions qui portent sur l’influence d’une œuvre sur les individus. « Notre analyse montre aussi à quel point il est difficile de séparer l’effet Werther de l’effet Papageno lorsqu’il s’agit de suicide », expliquaient les auteurs de l’étude de Plos One. L’effet « Werther », d’après Goethe, désignant une incitation à commettre un acte, quand l’effet « Papageno », d’après un opéra de Mozart, pointe l’éloignement des pensées suicidaires grâce à l’évocation des causes de celles-ci et la recherche de solutions.

Photographie : illustration, Walimai.photo, CC BY-NC-ND 2.0

