Le plus prolifique des papes est mort : Benoît XVI, auteur assidu

À l’âge de 95 ans, et près d’une décennie après sa démission pour raisons de santé, l’ancien pape Benoit XVI est décédé, dans sa résidence du Vatican. Premier démissionnaire de ce poste à la tête du micro-État, depuis Grégoire XII en 1415, il avait passé ses dernières années au monastère Mater Ecclesiae, dans l’enceinte du Vatican.

Dans un communiqué, le Saint-Siège fait part de sa mort, survenue ce 31 décembre, sans délivrer plus d’informations. Son corps sera placé dans la basilique Saint Pierre à compter du 2 janvier pour les fidèles. Au moment de la parution de cet article, les funérailles n’étaient pas encore annoncées. Le pape François, son successeur, assure lui avoir régulièrement rendu visite.

S’il avait alors promis de rester discret, il aura tout de même opéré quelques sorties comme celle d’avril 2019 : évoquant les révélations sur les multiples cas d’abus sexuels au sein de l’Église, il défendait les prêtres dans une lettre publique. Selon lui, la révolution sexuelle des années 60 et la libéralisation des enseignements moraux étaient responsables de ces dérives.

Il fut dévoilé qu’au cours de son mandat, on l’informa de quatre cas de viols sur mineurs, sans qu’il n’agisse.

Des centaines de textes

Auteur éclectique, il n’était pas uniquement focalisé sur l’écriture, nuançait le cardinal Tarcisio Bertone, à l’occasion du 7e anniversaire de son pontificat, en avril 2012. Benoît XVI « affronte les questions qui se posent au monde, invitant les communautés chrétiennes à s’occuper concrètement des problèmes des gens, de l’emploi, de la crise économique et surtout de la crise des valeurs. (...) Ceux qui veulent voir le pape uniquement concentré sur les livres et éloigné des problèmes réels des gens commettent vraiment une erreur de jugement », expliquait le cardinal.

À LIRE: Benoît XVI, coauteur d’un livre sur le célibat des prêtres ?

Pourtant, entre les différents textes de ses discours et la publication de réflexions personnelles, aussi bien que d’essais sur la foi et les textes, les messages pour Carême, Pâques ou encore les Mémoires et autres encycliques, ce sont près de 400 textes traduits en français que compte sa bibliographie.

Il avait même fini par revenir sur des propos proches du doux délire dans le livre Lumière du monde (Bayard puis Livre de poche, paru en février 2012). Il revenait sur les cinq premières années de son sacerdoce, et notamment la polémique déclenchée après avoir déclaré que le préservatif aidait à la propagation du Sida.

Interviewé par Peter Seewald, journaliste et essayiste allemand, spécialiste de l’Église et de Benoît XVI (trad. Nicole Casanova et Olivier Mannoni), il estimait finalement que le préservatif peut être justifié, pour les prostituées par exemple.

À travers lui, l’Église Catholique ne s’opposait donc plus à son usage. « Ce n’est pas une solution réelle, ou morale, mais dans certains cas, et dans le but de réduire le risque d’infection (du SIDA, ndr), il peut être un premier pas vers une voie plus humaine d’aborder la sexualité », estimait Benoît XVI.

Crédits photo : Vatican News

DOSSIER - Albums, romans : une sélection de 20 livres jeunesse pour Noël 2020