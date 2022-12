Merveilleux, irréel” : 2022 signe la consécration de Valérie Perrin

Quelles que soient les estimations et analyses prises en considération, le livre de Valérie Perrin prend la tête : Trois devient le format poche le plus vendu des nouveautés 2022.

Ainsi, chez GfK, les données sont les suivantes :

• Valérie Perrin, Trois (Livre de poche) : 316.468 exemplaires

• Guillaume Musso, Skidamarink (Livre de poche) : 316.347 exemplaires

• Joël Dicker, L'Énigme de la chambre 622 (Rosie & Wolfe) : 299.408 exemplaires

Et se retrouvent confirmées chez notre partenaire Edistat :

• Valérie Perrin : 321.452 exemplaires

• Guillaume Musso : 320.785 exemplaires

• Joël Dicker : 293.219 exemplaires

Une prouesse de l’autrice aujourd’hui installée en Normandie, alors que cette année ne manquaient pas de poids lourds. Sortaient ainsi, en poche, le Goncourt 2020 d’Hervé Le Tellier L'Anomalie, ou encore Melissa Da Costa, avec Je revenais des autres, Virginie Grimaldi et Les possibles, ainsi que Franck Thilliez avec 1991. Suivent ensuite Michael McDowell avec le tome 1 de la saga Blackwater, La Crue (trad.Yoko Lacour avec Hélène Charrier) puis Michel Bussi pour Rien ne t’efface.

Evidemment, le prolifique Guillaume Musso place deux poches dans ce top 10 (L’Inconnue de la Seine), mais voilà qui ne donne que plus de saveur à cette première place. Notons au passage que la filiale de Hachette Livre et Albin Michel, Le Livre de poche, place en tout cinq ouvrages dans ce top 10 – qui représente plus de 23 millions € de chiffre d’affaires pour 2,644 milllions d’exemplaires (données GfK).

Valérie en librairies

Trois confirme l’ampleur du phénomène Valérie Perrin, qui s’était imposé à tous avec Changer l’eau des fleurs, en 2018 (Prix Maison de la Presse). L’ouvrage a été traduit dans une trentaine de pays et en 2020, elle était tout simplement l’autrice la plus vendue en Italie.

La réussite se corrèle également avec les ventes en librairies : que ce soit en grand format ou poche, plus d’un tiers de ses lecteurs l’ont découverte en librairie — Trois, encore lui, a même réalisé 43 % des ventes chez les libraires en grand format — le canal d'achat le plus important pour ses ventes.

À titre de comparaison, L’Énigme de la chambre 622 a atteint 36 % de son lectorat en librairie, quand ces points de vente représentent 25 % pour Skidamarink (et 42 % en supermarchés, contre 23 % pour Trois, données : Edistat).

Valérie Perrin n’opère pas cette distinction, confiant « ne jamais regarder les chiffres. La personne en charge des droits chez Albin m’informe régulièrement, mais je prends conscience de frémissements en observant les réseaux sociaux », indique-t-elle à ActuaLitté. Ainsi, quand en Pologne ou en Norvège, Changer l’eau des fleurs devient l’ouvrage le plus vendu, c’est internet qui lui apprend.

Quant à ce classement 2022, qui la hisse en première place avec son roman, elle avoue ne toujours pas en revenir. « J’ai eu du mal à le réaliser, à m’endormir même : c’est la première fois qu’un de mes ouvrages est à ce point reconnu en France. C’est complètement fou, et merveilleux en même temps. »

Merveilleux et irréel

Après une année de signatures et de rencontres, jusqu’à l’été dernier, l’implication a porté ses fruits. « Irréel, c’est malgré tout irréel », plaisante-t-elle. Surtout qu’au cours de l’an passé, un classement des lectures à ne pas manquer fut diffusé dans O, The Oprah Magazine. Oprah, pour Oprah Winfrey, la célèbre animatrice américaine : la traduction anglaise de Trois figurait dans le Top 10 de ces titre incontournables.

Une pression, peu ou prou, qui finit par s’estomper : « Après Trois, je me demandais quoi raconter aux lecteurs après cette intensité : ce roman a nécessité un travail insensé », reprend-elle. Pourtant, en septembre, elle a débuté l’écriture de son quatrième roman. « J’aime l’idée de la terre en jachère : je suis cette terre, j’ai besoin de temps pour reprendre l’écriture. »

Après la remise du manuscrit de Trois, elle reconnaît n’avoir pas sorti une ligne : « Paradoxalement, ce n’est pas parce que je n’écris pas que le livre ne s’écrit pas. L’idée, je la porte depuis plus de deux ans, jour et nuit, j’y ai pensé. »

PODCAST: Valérie Perrin : “J’écris en jouant avec mon lecteur”

En 2023, elle prévoit une année blanche : pas de déplacements, se consacrer pleinement au texte pour le remettre à l’éditeur en fin d’année. Une sortie au printemps 2024, certainement. Et comme pour les précédents, la fin existe, de même que la situation globale. « Ensuite, je me permets toutes les libertés pour aller au bout. Évidemment, j’y vois un héritage de l’école de Claude Lelouch, celle des scénarios que j’ai réalisée avec lui. Je pense mes histoires, mes dialogues comme des scènes de cinéma, plus que sous la forme de chapitres. »

Probablement parce qu’elle fut aussi photographe de plateau ? « Oui, certainement », sourit-elle. « Les personnages qui habitent mes romans sont des êtres de cinéma. De même que j’avais à l’esprit des comédiennes et comédiens, en construisant les scénarios, de même, j’ai des actrices et acteurs à l’esprit. Je me les approprie, pour m’incarner en eux, mais leur gestuelle, leur diction, guide mon écriture. »

Crédits photo © Valérie Perrin - Pascal ITO/Albin Michel

